Berichte: Andy Murray sagt French Open ab

Berichten am Samstagabend zufolge wird Andy Murray in diesem Jahr nicht an den French Open teilnehmen. Der Schotte will sich stattdessen auf die Rasensaion vorbereiten.

Andy Murray wird bei den French Open 2021 fehlen

Das Tennisjahr 2021 ist wie verhext für Andy Murray. Nachdem der Schotte bereits beim ersten Grand Slam des Jahres aufgrund eines positiven COVID-19-Tests gefehlt hatte, wird der ehemalige Weltranglistenerste nun auch an den French Open nicht teilnehmen. Das ging aus Berichten auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hervor.

Demnach habe Murray bei seinen beiden Auftritten im Doppel des ATP-Masters-1000-Events von Rom weiterhin nicht vollends wohl gefühlt und sich deshalb entschieden, das Grand Slam im Herzen Paris auszulassen und sich stattdessen auf die Rasensaion vorzubereiten.

Murray hofft auf Rasensaion

Diese ist standesgemäß das absolute Saisonhighlight für Murray, der in Wimbledon zwei seiner drei Grand-Slam-Titel feiern konnte. Das Traditionsturnier in London wird 2021 nach knapp zweijähiger Pause wieder ausgetragen, nachdem das Turnier dem Coronavirus im Vorjahr zum Opfer gefallen war.

Bei den French Open konnte sich Murray insgesamt einmal ins Endspiel spielen, 2016 unterlag der Schotte dort dem Serben Novak Djokovic in vier Sätzen.