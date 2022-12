Berichte: Novak Djokovic offenbar mit neuem Physiotherapeuten

Novak Djokovic hat offenbar an dessen Team geschraubt. Wie serbische Medien berichteten, hat sich der 21-fache Major-Sieger von Ulises Badio getrennt und arbeitet nun mit dem Italiener Klaudio Cimalja zusammen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.12.2022, 17:12 Uhr

Novak Djokovic hat offenbar einen neuen Physiotherapeuten

Offenkundig gibt es kurz vor Beginn der Saison 2023 noch einen tiefgreifenden Umbau im ansonsten so persistenten Team von Novak Djokovic. Laut serbischen Medienberichten ist es nämlich zu einer Trennung mit Langzeitphysio Ulises Badio gekommen. Stattdessen hat sich der 21-fache Grand-Slam-Sieger nun die Dienste des Italieners Claudio Cimalja gesichert.

Ulises Badio war seit Mai 2017 Teil des Teams des Langzeit-Weltranglistenersten und ist als tragende Figur im Team des Serben bekannt. Der serbische Journalist Sasa Ozmo bezeichnete Badio 2021 noch als "wichtigstes Mitglied" im Betreuerstab Djokovics. Insbesondere die Verdienste bei den Ellbogenbeschwerden des 35-Jährigen sowie den Australian Open 2021, die Djokovic gewann, obwohl sich in der dritten Runde am Bauchmuskel verletzt zu haben, werden als äußerst wichtig in der Laufbahn Djokovics eingestuft.

Djokovic soll Nachfolger gefunden haben

Laut Sportklub.rs sei es in den Verhandlungen zur Verlängerung der Zusammenarbeit schlichtweg zu keiner Einigung zwischen Djokovic und seinem Langzeitbegleiter gekommen. Bereits vor einigen Monaten hat Marian Vajda das Team des 35-Jährigen verlassen. Ein Nachfolger für Badio scheint indes bereits gefunden, am Mittwoch - wo Djokovic erstmals in Adelaide trainierte - begleitete Claudio Cimalja den Serben auf den Platz. Der Italiener soll ab sofort als Physiotherapeut des 35-Jährigen arbeiten.

Cimalja arbeitete bis zuletzt mit dem US-Amerikaner und Sieger der NextGen-ATP-Finals, Brandon Nakashima, zusammen und war bereits bei Jannik Sinner oder Milos Raonic unter Vertrag. Der Italiener ist zudem Professor in der Academy of Osteopathy in Turin. Das erste gemeinsame Turnier steht bereits vor der Tür, Djokovic wird ab Montag beim ATP-250-Event von Adelaide antreten, ehe es zu den Australian Open nach Melbourne geht.