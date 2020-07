Berlin: Svitolina gewinnt Nachtrags-Finale gegen Kvitova

Elina Svitolina hat den ersten Teil der bett1Aces in Berlin im Endspiel gegen Petra Kvitova für sich entschieden. Das eigentlich für Rasen vorgesehene Finale wurde allerdings auf Hartplatz ausgetragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2020, 15:15 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina hat nach schwachem Start zugeschlagen

Zwei Tage lang konnten die Teilnehmer am zweiteiligen Schaukampfturnier in Berlin nun am Flughafen Tempelhof im eigens errichteten Court im Hangar 6 trainieren - am Freitag wurde endlich auch um Punkte gespielt. Auf Seiten der Frauen zunächst von Petra Kvitova und Elina Svitolina, die eigentlich am Mittwoch das Finale auf Rasen bestreiten hätten sollen. Schlechtwetter hatte die Austragung beim LTTC Rot-Weiß Berlin unmöglich gemacht, der Hartplatz im Hangar 6 ist dagegen überdacht.

Kvitova gewann den ersten Satz glatt mit 6:2, Svitolina schlug umgehend mit 6:1 zurück. Ein Champions Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Dort setzte sich die Ukrainerin mit 10:5 sicher durch. Den Schlusspunkt setzte die Siegerin mit einem Ass.

Haas gegen Struff

Für das „eigentliche“ Turnier auf dem Hartplatz am Flughafen sind Svitolina und Kvitova jeweils ins Halbfinale vorgesetzt. Die Tschechin trifft dort entweder auf Kiki Bertens oder Anastasija Sevastova, Svitolina entweder auf Andrea Petkovic oder Alexandra Vecic.

Im ersten Match des Tages hatte sich bei den Männern Jannik Sinner mit einem 6:3 und 7:6 (3) gegen Karen Khachanov für das morgige Halbfinale qualifiziert. Der 18-jährige Italiener trifft dort auf Roberto Bautista Agut. Ebenfalls schon fix in der Vorschlussrunde steht Dominc Thiem, der als Nummer eins ein Freilos erhalten hatte. Thiem, dessen Endspiel am Mittwoch gegen Matteo Berrettini sehr spät doch noch zur Austragung kam, wartet auf den Sieger der Partie zwischen Tommy Haas und Jan-Lennard Struff.