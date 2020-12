Berrettini, Sinner, Fognini - die Italiener greifen in Antalya an

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Antalya, das in wenigen Tagen die Tennissaison 2021 eröffnen soll, kündigt sich ein italienischer Großangriff an. Matteo Berrettini, Jannik Sinner und Fabio Fognini haben genannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2020, 09:38 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini wird seine Saison 2021 in der Türkei eröffnen

Während jene Spieler, die in der ATP-Weltrangliste ganz vorne an der Spitze klassiert sind, ihre Saison wohl erst mit dem ATP Cup oder den parallel dazu stattfindenden ATP-Tour-250-Turnieren beginnen werden, schlägt die italienische Prominenz ab dem 07. Januar in Antalya auf. Matteo Berrettini, im Moment an Postion der ATP-Charts notiert, führt das Feld an. Berrettini hatte nach dem Erreichen des Halbfinales bei den US Open 2019 einen verletzungsbedingt schwierigen Start in die Saison 2020. Und möchte für das kommende Tennisjahr offenbar früh Spielpraxis sammeln.

Selbiges lässt sich wohl auch über Fabio Fognini sagen, der die Corona-Pause genutzt hat, um sich zwei kleineren Eingriffen an beiden Sprunggelenken zu unterziehen. Fognini hatte in Kitzbühel sein Comeback gefeiert, war in der eben abgelaufenen Saison aber nicht mehr so richtig auf Touren gekommen. Ganz im Gegensatz zu Jannik Sinner: Der Südtiroler konnte in seinem allerletzten Turnier des Jahres seinen ersten Titel holen - in Sofia. Sinner hatte zuletzt in Monte Carlo auch mit Stan Wawrinka trainiert, italienischen Medienberichten zufolge soll er sich in Australien während er Quarantäne-Zeit mit Rafael Nadal zum gemeinsamen Üben verabredet haben.

Mit Jan-Lennard Struff wird in Antalya auch mindestens ein Deutscher aufschlagen, der Warsteiner ist nach wie vor auf der Jagd nach seinem Premieren-Titel. Ebenfalls in der Türkei am Start sein werden David Goffin, Benoit Paire und Borna Coric. Zurückhaltung müssen die Teilnehmer bei der Veranstaltung in Antalya nicht üben: Danach müssen sich die Spieler in Australien 14 Tage abschotten.