Berrettini und Norrie schlagen neben Thiem beim Red Bull BassLine auf
Das Starterfeld von Red Bull BassLine ist um zwei Topspieler reicher: Matteo Berrettini und Cameron Norrie stehen neben Local Hero Dominic Thiem, Andrey Rublev und Vorjahresfinalist Alexei Popyrin im Line-up des innovativen Tie-Break-Turniers. Darüber hinaus wird auch Chartstürmer RIAN live auftreten. Tickets für Red Bull BassLine sind noch erhältlich – sie gelten auch für „Game.Set.Match.“ mit DJ Toby Romeo, das direkt imAnschluss an das Finale stattfindet.
von PM
zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 10:28 Uhr
Red Bull BassLine 2025 in der Wiener Stadthalle wird ein Treffen der Publikumslieblinge. Denn neben der Rückkehr von Österreichs Tennisstar Dominic Thiem schlägt auch der Italiener Matteo Berrettini am Freitagabend beim innovativen Tie-Break-Turnier in Wien auf. Und es sind Spieler, die bereits gute Erinnerungen an das spektakuläre Tennisformat haben: Andrey Rublev konnte die Madrid- Edition gewinnen, Alexei Popyrin stand im Vorjahr in Wien im Finale und musste sich in einer äußerst knappen Partie Alexander Zverev geschlagen geben. Zudem feiert der Engländer Cameron Norrie sein Red Bull BassLine-Debüt. Damit ist nur noch ein Platz für einen weiteren Tennisstar offen – dieser wird den Fans am Freitag bekanntgegeben.
Dominic Thiem kehrt in sein Wohnzimmer zurück
„Es freut ich sehr, dass ich bei Red Bull BassLine die Möglichkeit bekomme, wieder in der Wiener Stadthalle vor diesen tollen Tennisfans aufzuschlagen“, betont Dominic Thiem einen Tag vor dem spektakulären Tie-Break-Turnier in Wien. „Für mich bedeutet es unglaublich viel, wieder am Center Court in der Stadthalle zu spielen. Ich habe dort einfach so viele schöne Erinnerungen. Es werden hoffentlich richtig viele Fans dabei sein. Das macht es für mich umso besonderer“. Für die ehemalige Nummer 3 der Tenniswelt ist es eine Rückkehr auf die große Tennis-Bühne in der Wiener Stadthalle, die am 17. Oktober 2025 ab 19.00 Uhr zum Schauplatz eines ganz besonderen Tennisturniers wird.
Dass Dominic Thiem das innovative Format von Red Bull BassLine entgegenkommt, hat er bereits 2023 mit seinem Finaleinzug bewiesen. Darauf setzt er auch bei seinem Comeback am Center Court der Wiener Stadthalle. „Ich trete gegen Spieler an, die voll im Saft stehen. Auf ein gesamtes Match hätte ich keine Chance gegen diese Topspieler. Aber im Tie-Break-Format von Red Bull BassLine kann ich vielleicht die ein oder andere Überraschung schaffen“, ist sich Dominic Thiem bewusst, dass es eine Herausforderung wird, sich gegen seine Kontrahenten am Freitagabend durchzusetzen.
Timings und Informationen zu Red Bull BassLine 2025:
- Red Bull BassLine 2025 | Freitag, 17.10.2025 ab 19.00 Uhr in der Wiener Stadthalle (Einlass ab 18.00 Uhr)
- Tie-Break-Turnierformat mit sechs Spielern im „Best-of-three“-Format
- Aktuell bestätigtes Line-up: Dominic Thiem, Spieler Andrey Rublev (ATP-Ranking 14) und Alexei Popyrin (ATP-Ranking 48)
- Live-DJ und Side-Acts von Sänger RIAN und Tennis-Freestyler Stefan Bojic
- Bisherige Sieger: Carlos Alcaraz (2021), Karen Khachanov (2022) und Alexander Zverev (2023, 2024)
- Tickets sind hier noch erhältlich – ServusTV On streamt live