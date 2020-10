tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Besonderes Sightseeing: Dominic Thiem und Dennis Novak stimmen auf die Erste Bank Open ein

Vom Schloss Schönbrunn über den Stephansdom bis hin zur Hofburg - Dominic Thiem und Dennis Novak zeigen in einem Promo-Video, was die österreichische Landeshauptstadt neben Spitzentennis in der Wiener Stadthalle sonst noch zu bieten hat.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.10.2020, 10:26 Uhr

Dominic Thiem und Dennis Novak stimmen per Promo-Video auf die Erste Bank Open ein

Die Erste Bank Open sind eines jener Tennisturniere im Jahr 2020, die den Unsicherheiten rund um COVID-19 zum Trotz stattfinden werden. Ein Risiko, das durchaus belohnt wird. In der Wiener Stadthalle dürfen sich die 1000 Fans, die pro Session zugelassen sind, auf das beste Teilnehmerfeld seit Bestehen des Turniers freuen. Gleich sieben Top-10-Spieler werden in der österreichischen Bundeshauptstadt aufschlagen.

Als Titelverteidiger in Wien wird der amtierende US-Open-Sieger und Weltranglisten-Dritte Dominic Thiem ins Rennen gehen. Bevor der 27-Jährige aber (wohl) am Dienstag ins Turniergeschehen einsteigen wird, gab es noch so manchen geschäftlichen Termin der Heimat zu erledigen. Darunter auch ein Promo-Video mit Sponsor Red Bull, welches Thiem mit Kumpel Dennis Novak tennisspielend durch Wien zeigt.

Vom Schloss Schönbrunn über den Stephansdom in die Stadthale: Die beiden Aushängerschilder des österreichischen Tennissports zeigen, was Wien neben Weltklassetennis in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten hat. Ein Genuss, in den die Spieler während ihres diesjährigen Aufenthalts in Wien wohl nicht kommen werden, setzen die Veranstalter rund um Turnierdirektor Herwig Straka doch auch auf das bewährte Bubble-Konzept, welches schon in New York City und Paris einigermaßen erfolgreich realisiert wurde.

Während Jan-Lennard Struff das am heutigen Samstag startende Qualifikations-Draw anführt, strotzt das Hauptfeld nur so vor Topspielern. Als Nummer eins wird der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ins Rennen gehen, Dominic Thiem, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas komplettieren die ersten Vier der Setzliste. Die Auslosung für die Erste Bank Open ist für heute 12:00 Uhr anberaumt. Alle Spiele des ATP-500-Events werden vom Red-Bull-Sender ServusTV im TV bzw. Stream angeboten. Auch der öffentlich-rechtliche ORF überträgt ausgewählte Spiele.

