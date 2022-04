„Besser als erwartet“ – Stan Wawrinka trotz Niederlage zuversichtlich

Stan Wawrinka hat sein Erstrundenmatch in Monte-Carlo bekanntlich gegen Alexander Bublik verloren. Dennoch blick er optimistisch in die Zukunft.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2022, 22:44 Uhr

Trotz Niederlage positiv: Stan Wawrinka

Nachdem er sich im Anschluss an die Qatar Open im März 2021 für eine Operation am linken Fuß entschieden hatte, war der dreimalige Grand-Slam-Sieger Wawrinka in den letzten Monaten nicht auf der Tour. Sein Comeback feierte Wawrinka kürzlich auf der Challenger Tour – allerdings mit einer Niederlage gegen den Schweden Elias Ymer.

Um seine Vorbereitungen für die French Open im nächsten Monat zu intensivieren, kehrte der Schweizer diese Woche dann beim Masters von Monte-Carlo auf die Tour zurück (6:3, 5:7, 2:6). Wawrinka blieb aber trotz der Niederlage optimistisch und sagte, dass seine Rückkehr besser als erwartet verlaufen sei.

„Ich bewege mich in die richtige Richtung“

Fans der wunderbaren einhändigen Rückhand von Wawrinka werden sich über dessen Statements nach dem Match freuen. Er zeigte sich nämlich durchaus positiv mit Sätzen wie: „Ich bin zwar noch weit entfernt, aber ich denke ich bewege mich in die richtige Richtung.“

Und weiter: „Ich bin trotz der Niederlage heute zufrieden. (…) Als ich hierher kam, wusste ich, dass ich körperlich und tennismäßig noch nicht ganz bereit bin, aber ich habe mich heute schon besser gefühlt.“