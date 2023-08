Bestwerte für das österreichische Sandplatz-Highlight 2023 bei ServusTV und ServusTV On

1,6 Millionen Zuschauer verfolgten gesamt die sechstägige Turnierwoche der Generali Open in Kitzbühel - auch der Streamingdienst ServusTV On darf sich über ordentlich Zuwachs freuen.

von PM/red.

zuletzt bearbeitet: 07.08.2023, 17:17 Uhr

© ServusTV / GEPA pictures Die Generali Open Kitzbühel 2023 erreichte beim Sender ServusTV absolute Top-Quoten

Dominic Thiem und Co. lieferten vergangene Woche Weltklasse-Tennis für heimische Fans bei den Generali Open in Kitzbühel ab, und nicht nur der Centre Court im Monte Carlo der österreichischen Alpen war bis zum Bersten gefüllt, auch die heimischen Fernseh-Sessel und -Sofas waren mehr als nur gut besetzt.

So waren über die gesamte Turnierwoche hinweg bei ServusTV 1,6 Mio. Zuseherinnen und Zuseher mit dabei. Die Video- und Streamingplattform ServusTV On verbuchte 622.000 Views und damit ein erstaunliches Plus von 64 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt erreichten die Generali Open 2023 einen Gesamtmarktanteil von 9,4 % (im Segment 12+) mit im Schnitt knapp 100.000 Zuschauern. Bestes Spiel des Turniers war das Finale zwischen Sebastian Baez und Dominic Thiem mit im Schnitt 295.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 27,4 % (12+) gefolgt vom Halbfinale Dominic Thiem gegen Laslo Djere am Freitag mit 249.000 Zuschauern (13,8 %, 12+).