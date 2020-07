bett1Aces - Edwin Weindorfer: "...dann werden sie nicht antreten"

Die Veranstalter der Tennis-Turniere ab kommender Woche in Berlin werden keine Verstöße gegen die strengen Hygieneregeln dulden. "Von dem Moment an, wo die Spieler in Berlin landen und den ersten Coronatest abgeben - der natürlich negativ sein muss - werden sie sich unserem sehr strikten Regulativ unterziehen müssen", sagte Veranstalter Edwin Weindorfer dem Fernsehsender rbb.

"Wenn das nicht eingehalten wird und die Spieler glauben, trotzdem auf irgendwelche Partys gehen zu müssen, dann werden sie nicht antreten. Das haben wir den Spielern auch ganz klar kommuniziert", erklärte der Steirer. Man habe vorgesorgt und verfüge über eine "Ersatzbank".

Es könnten auch andere Spieler zum Einsatz kommen, so stünde etwa Rudi Molleker parat. In Berlin antreten werden plangemäß auch Dominic Thiem und Alexander Zverev

Vor maximal 800 Zuschauern pro Tag werden in Berlin zunächst vom 13. bis 15. Juli im Steffi-Graf-Stadion je ein Damen- und ein Herren-Turnier auf Rasen gespielt, darauf folgt die dreitägige Hartplatz-Veranstaltung für Damen und Herren vom 17. bis 19. Juli in einem Hangar auf dem einstigen Flughafen Tempelhof. Dort können jeweils maximal 200 Fans dabei sein.

"Wir haben gemeinsam mit der Stadt Berlin ein Gesundheitssystem ausgearbeitet, wo wir sowohl im Steffi-Graf-Stadion als auch im Hangar in Berlin-Tempelhof eine kleine Anzahl Besucher begrüßen dürfen", erklärte Weindorfer. "Das ist ja nicht nur eine Trennung der Locations, sondern die Faszination, dass Tennis in Berlin auf zwei verschiedenen Belägen stattfinden kann: auf Wimbledon-Rasen im Steffi-Graf-Stadion, der bei dem Turnier eingeweiht wird, und auf Hartplatz im Hangar."

