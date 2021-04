bett1 Open in Berlin halten trotz Verschiebung der French Open an Termin fest

Die bett1open in Berlin halten auch nach der Verschiebung der French Open in Paris an ihrem Termin vom 12. bis 20. Juni 2021 fest.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 09.04.2021, 13:14 Uhr

© Paul Zimmer

Das WTA-500-Turnier im Steffi-Graf-Stadion feiert in diesem Jahr auf der Anlage des LTTC „Rot-Weiß“ e.V. mit absolutem Weltklassetennis sowie vielen Innovationen auf und neben den Rasenplätzen seine Premiere.

Die Organisatoren der ursprünglich vom 23. Mai bis 6. Juni geplanten French Open in Paris hatten am Donnerstag überraschend eine Verlegung des Turniers um eine Woche nach hinten bekanntgegeben. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres findet nun vom 30. Mai bis 13. Juni statt.

Auch das Stuttgarter ATP-Rasenturnier wird wie geplant in der Woche vom 6. Juni und somit in der zweiten French-Open-Woche stattfinden, wie Turnierdirektor Edwin Weindorfer im tennisnet-Podcast bestätigte.