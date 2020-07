bett1Aces Halbfinale live: Dominic Thiem vs. Tommy Haas im TV, Livestream und Liveticker

Generationenduell im Halbfinale des zweiten Events der bett1aces: Dominic Thiem, der große Triumphator beim ersten Blitzturnier im Steffi-Graf-Stadion, trifft um 16:00 Uhr auf den aus der Tennispension zurückgekehrten Tommy Haas, der gestern Jan-Lennard Struff überraschend besiegen konnte. Das Spiel gibt es hier im Liveticker und live im TV und Stream bei ServusTV.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.07.2020, 09:37 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

Dominic Thiem geht gegen Tommy Haas als der ganz große Favorit ins Rennen

"Ich liebe diesen Sport. Für mich ist es der beste Sport, den es gibt, keine Frage. Ich will den anderen Leuten ein wenig zeigen, dass man auch in älteren Jahren noch geiles Tennis spielen kann, wenn man Bock darauf hat. Dazu kann ich hier ohne Druck frei aufspielen. Das macht richtig Spaß", erklärte ein sichtlich erfreuter Tommy Haas am gestrigen Freitag im Anschluss an seinen Viertelfinalerfolg über Jan-Lennard Struff.

Bereits beim ersten Turnier hatte der aus der Pension zurückgekehrte Haas überraschen können, gegen den italienischen Youngster Jannik Sinner setzte es im entscheidenden Champions-Tiebreak aber eine hauchdünne Niederlage. Für Sinner kam das Aus bereits eine Runde später, als er Dominic Thiem in zwei Sätzen unterlag. Dieser wiederum sicherte sich mit einem starken Comeback den Titel beim ersten Event der bett1aces, als er Matteo Berrettini in drei Sätzen bezwang.

Heute steht das Halbfinale des zweiten Events des Berliner Exhibition-Events an, diesmal schlagen die Spieler im Flughafen Tempelhof auf. Und dabei kommt es eben zum spannenden Aufeinandertreffen zwischen Dominic Thiem und Tommy Haas - zu einem weiteren Generationenduell. Die beiden hatten bereits im Vorfeld viel Freude miteinander, trainierten am Platz - und zwischen Flugzeugen miteinander, wie Thiem auf Social Media zeigte. Auch ein Duell in der Hotellobby ließen sich die beiden nicht nehmen. Nun kommt es auch in einem "richtigen" Match zum Showdown der beiden.

Dominic Thiem vs. Tommy Haas live im FreeTV

Das Spiel der beiden ist für 16:00 Uhr angesetzt. Dominic Thiem gegen Tommy Haas könnt ihr hier im Liveticker miterleben, oder live auf ServusTV - im Stream und Fernsehen - mitverfolgen.