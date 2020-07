bett1Aces: Jan-Lennard Struff gegen Roberto Bautista Agut ausgeschieden

Jan-Lennard Struff hat beim Einladungsturnier in Berlin das Halbfinale verpasst. Der Warsteiner Tennisprofi verlor zum Auftakt des Rasenturniers im Steffi-Graf-Stadion sein Viertelfinale gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mit 3:6, 6:3 und 7:10.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 13.07.2020, 14:40 Uhr

© GEPA Pictures Jan-Lennard Struff muss sich in Berlin schon auf Hartplatz umstellen

Im Halbfinale am Dienstag trifft Bautista Agut an der Hundekehle in Grunewald auf den italienischen Top-10-Spieler Matteo Berrettini.

Struff zeigte nach verlorenem ersten Satz Kämpferqualitäten und glich dank seines guten ersten Aufschlags zum 1:1 nach Sätzen aus. Auch der Matchtiebreak blieb zunächst umkämpft, ehe Bautista Agut mit 10:7 gewinnen konnte. Das zweite Halbfinale am Dienstag (live bei ServusTV und Eurosport) bestreiten der Weltranglistendritte Dominic Thiem aus Österreich und der Sieger der Partie Tommy Haas gegen Jannik Sinner (Italien).

"Das Match hatte ein ordentliches Niveau. Es ist natürlich schade, dass ich verloren habe", sagte Struff: "Diese Spiele nach der langen Pause sind enorm wichtig, weil man sieht, wo man steht und wie stark man ist." Struff hatte Bautista Agut in diesem Jahr schon beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai geschlagen, die drei übrigen Partien zuvor waren an den Spanier gegangen. Beide Spieler waren auch schon vergangene Woche gemeinsam im Einsatz: beim Einladungsturnier von Dominic Thiem in Kitzbühel.