Bewegen wie Novak Djokovic? Werde jetzt ASICS-SchuhtesterIn!

Tennisnet und ASICS machen dich zur/zum SchuhtesterIn! Bewirb dich jetzt und teste im September einen von drei ASICS-Tennisschuhen. Das Beste? Den Schuh kannst du im Anschluss behalten!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2021, 13:03 Uhr

ASICS und tennisnet suchen zusammen fünf SchuhtesterInnen

Novak Djokovic ist zweifelsohne ein Athlet, dessen Beinarbeit mit zur besten in der Geschichte des Tennissports zählt. Neben der unfassbaren Dehnbarkeit zeichnet den Weltranglistenersten insbesondere seine Fähigkeit aus, schnell die Richtung zu wechseln - und dabei stets die Balance zu behalten. Dabei vertraut der 19-fache Grand-Slam-Sieger auf Schuhwerk von ASICS, das dem 34-Jährigen auch unter Höchstbelastung beste Stabilität wie auch Beschleunigung bietet.

Du willst dich selbst davon überzeugen? Dann werde jetzt zusammen mit tennisnet ASICS-Schuhtester! Melde dich bis zum 20. September über tennisnettests.com an und werde eine/r von fünf Testerinnen und Testern von ASICS neuesten Premium-Modellen. Für deine Bewerbung benötigen wir neben deiner persönlicher Infos deine Spielstärke, deinen Verein und dein Social-Media-Profil.

Folgende Modelle stehen zur Auswahl:

Diese Schuhen stehen ASICS-Schuhtestern zur Auswahl

SOLUTION SPEED™ FF 2 CLAY (Damen)

Der Solution Speed FF2 von ASICS

Der Solution Speed FF 2 Clay ist der schnellste Schuh im Sortiment von ASICS. Dank der Kombination aus höherer Stabilität und einer flexibleren Passform ermöglicht er es Spielerinnen, schneller zu beschleunigen und damit Ball und Gegner stets einen Schritt voraus zu sein. Schnürung, Außen- wie auch Mittelsohle wurden daraufhin ausgelegt, der Spielerin maximale Beschleunigung bieten zu können. Der perfekte Schuh für jede Sandplatzwühlerin!

GEL-RESOLUTION™ 8 CLAY (Herren)

Der GEL-SOLUTION 8 von ASICS

Der GEL-Resolution 8 Clay ist darauf ausgelegt, auch bei hoher Beschleunigung nicht die Stabilität aus den Augen zu verlieren. Durch die LEXION FIT™-Obermaterial mit Integration der DYNAWALL™-Technologie sorgt dieser Schuh für zusätzlichen Halt bei Seitwärtsbewegungen, was in Kombination mit einer Drehmomentregelung in der Fersenkappe auch bei schnellsten Seitenwechseln für festen Halt sorgt. Die renommierte Gel-Technologie in diesem Modell sorgt zusätzlich für eine optimale Dämpfung. Damit ist dieser Schuh die perfekte Wahl für Spieler, die trotz einer beschleunigten Reaktion nicht auf ein natürliches, bodennahes Gefühl verzichten wollen!

COURT FF™ NOVAK CLAY L.E. (Herren)

Der COURT FF Novak von ASICS

Der COURT FF™ Novak ist durch sein Blumenmuster an der Ferse nicht nur optisch ein Hingucker. Er vereint zudem die FLYTEFOAM™-Technologie mit der charakteristischen GEL™-Technologie-Dämpfung und sorgt so für angemessene Schritte und hervorragenden Komfort. Der Allrounder unter den Premium-Schuhen, der auch bei schwierigen Schlägen stets die nötige Kontrolle bietet, dabei aber keineswegs die nötige Beschleunigung vermissen lässt.

Wie funktionieren tennisnettests?

Nachdem du als ASICS-Schuhtester dein Modell erhalten hast, hast du zwei Wochen Zeit, den Schuh auf Herz und Nieren zu testen. Nach Ablauf dieser vierzehn Tage sendest du uns deinen Testbericht zu, wir veröffentlichen diesen auf tennisnettests.com. Zudem wird eine Zusammenfassung der fünf Erfahrungsberichte hier auf tennisnet.com erscheinen. Die Belohnung? Wenn wir deinen Testbericht erhalten haben, darfst du dein Testmodell behalten!

Überzeugt? Dann melde dich jetzt über diesen Link an, teile uns dein gewünschtes Modell und deine US-Schuhgröße mit und werde ASICS-Schuhtester! Die fünf Testerinnen und Tester werden von uns Ende September kontaktiert.

Du weißt nicht, welches Modell das passende ist? Mithilfe dem Tennis-Shoe-Finder findest du heraus, welcher Spielertyp du bist und welcher Schuh der richtige für dich ist! Die Schuhgrößentabelle hilft dir außerdem dabei, den richtigen Schuh für dich zu finden. Also, worauf wartest du noch?