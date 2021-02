Beziehungspause bei Elina Svitolina und Gael Monfils

Elina Svitolina und Gael Monfils legen eine Beziehungspause ein. Das geht aus einem Instagram-Post der Ukrainerin hervor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2021, 07:25 Uhr

© Getty Images Gael Monfils und Elina Svitolina legen eine Beziehungspause ein

Gael Monfils hat es derzeit wahrlich nicht leicht: Seit fast einem Jahr wartet der Franzose nun auf einen Sieg am Tennisplatz, nun muss der 34-Jährige auch noch eine Trennung verdauen. Wie Elina Svitolina in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekanntgab, werden die Ukrainerin und Monfils eine Beziehungspause einlegen.

"Gael und ich haben uns entschieden, unserer Beziehung eine Pause zu geben. Die Entscheidung war unglaublich schwer, weil wir noch Liebe füreinander haben. Aber: Wir haben als beste Freunde realisiert, dass es an der Zeit ist, etwas Abstand zu nehmen und uns gegenseitig dabei zu helfen, ein fröhliches und erfülltes Leben zu leben", heißt es in der Mitteilung.

Weitere Auskünfte werde es nicht geben, so die Ukrainerin, die bei den Australian Open im Achtelfinale an der US-Amerikanerin Jessica Pegula scheiterte. Während ihrer Matches wurde die 26-Jährige in Melbourne noch von Monfils unterstützt.

Die Beziehung von Svitolina und Monfils war Anfang 2019 offiziell geworden, eine Fortsetzung scheint angesichts des Statements zumindest nicht ausgeschlossen.