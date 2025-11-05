"Big Titles": Djokovic uneinholbar - auch wenn Sinner und Alcaraz aufholen

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben in der Saison 2025 in Sachen “Big Titles” Boden auf Novak Djokovic gutgemacht. Dass die beiden den serbischen Großmeister aber jemals einholen werden, ist so gut wie ausgeschlossen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 11:46 Uhr

Ein „Big Title“ steht in dieser Saison noch aus, das sind natürlich die ATP Finals in Turin. 13 dagegen sind schon gespielt: die vier Grand-Slam-Events und die neun ATP-Masters-1000-Turniere. Und Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben noch einmal ordentlich drauf gelegt. Vor allem der Spanier, der in Roland-Garros und bei den US Open zwei Majors, sowie in Monte-Carlo, Rom und Cincinnati drei 1000er holen konnte.

Sinner dagegen eröffnete die Saison mit dem zweiten Grand-Slam-Titel in Melbourne in Folge brillant, musste danach aber drei Monate aussetzen. Immerhin fügte der Südtiroler später im Jahr noch den Triumph in Wimbledon und zuletzt in der La Defense Arena in Paris hinzu. Damit haben sich die beiden in der Kategorie der großen Titel weiter von der unmittelbaren Konkurrenz abgesetzt. Vor allem von Alexander Zverev und Daniil Medvedev.

Djokovic, Federer, Nadal, Murray räumen ab

Allerdings: Novak Djokovic ist ja immer noch aktiv. Und der hat alleine sagenhafte 38 (!) Championships bei ATP-Masters-1000-Turnieren gesammelt. Plus 24 Grand-Slam-Triumphe, plus sieben Titel beim Jahresfinale der ATP. Und das in einer Ära, in der Djokovic natürlich immense Konkurrenz hatte: Denn zwischen 2007 und 2022 ging von 98 von 112 Siegen bei 1000ern an die Big Four. Also an Djokovic, Rafael Nadal (30), Roger Federer (16) und Andy Murray (14).

Keine guten Zeiten für den Rest des Feldes. Da gewinnt es sich im Jahr 2025 schon leichter: So konnten sich in der laufenden Saison auch Jack Draper, Jakub Mensik, Casper Ruud, Ben Shelton und Valentin Vacherot in die Masters-Siegerliste eintragen. Jeweils zum ersten Mal. Bei Draper, Ruud und Shelton, vielleicht auch Mensik liegt der Verdacht nahe, dass da in Zukunft noch mehrere dazukommen könnten. Wenn die beiden Großen auslassen wie zuletzt in Shanghai: Da war Carlos Alcaraz gar nicht am Start. Und Jannik Sinner musste in seiner Partie gegen Tallon Griekspoor leicht verletzt aufgeben.

Der aktuelle Count der Big Titles sieht unter den aktiven Spielern dann so aus (und sie umfasst tatsächlich nur fünf Spieler, die dafür relevant sind - Stan Wawrinka möge es uns verzeihen):

Spieler Grand Slams 1000er ATP Finals Gesamt Novak Djokovic 24 38 7 69 Carlos Alcaraz 6 8 0 14 Jannik Sinner 4 5 1 10 Alexander Zverev 0 7 2 9 Daniil Medvedev 1 6 1 8