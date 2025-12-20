tennisnet.com Allgemeines

Bild von Paolini ist Tennisfoto des Jahres 2025

Das Foto, bei dem Jasmine Paolini durch ihre Bespannung schaut, wurde zum ITF Bild des Jahres 2025 gewählt. 

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 20.12.2025, 08:40 Uhr

Das ist das Tennis-Foto des Jahres - featuring Jasmine Paolini
© Ray Giubilo
Das ist nun wirklich keine Überraschung. Denn das Timing von Fotograf Ray Giubilo war einfach perfekt. Jasmine Paolini so zu erwischen, dass die Italienerin exakt so durch die Bespannung blickt, dass ihre Augen durch das Schlägerlogo durchscheinen, verdinent tatsächlich die höchste Auszeichnung durch die ITF.

Neben der großen Ehre durfte sich der Australier Giubilo auch über einen Betrag von 3.000.- US Dollar freuen.

Platz zwei ging an den Franzosen Loic Wacziak, der in der La Defense Arena in Paris Corentin Moutet preiswürdig fotografiert hat.

Zweiter Platz: Corentin Moutet beim Paris-Indoor-Masters
© Loic Wacziak

Dritter wurde Zhong Zhi aus China, der sein prämiertes Bild bei einem Junioren-Event schoss.

Dritter Platz: Augen auf den Münzwurf
© Zhong Zhi

Ausgesucht wurden die Preisträger von einer Jury, der ITF-Präsident David Haggerty, die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin Garbine Muguruza und der legendäre deutsche Fotograf Paul Zimmer angehörten.

von tennisnet.com

Samstag
20.12.2025, 10:11 Uhr
zuletzt bearbeitet: 20.12.2025, 08:40 Uhr