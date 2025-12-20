Bild von Paolini ist Tennisfoto des Jahres 2025

Das Foto, bei dem Jasmine Paolini durch ihre Bespannung schaut, wurde zum ITF Bild des Jahres 2025 gewählt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2025, 08:40 Uhr

© Ray Giubilo Das ist das Tennis-Foto des Jahres - featuring Jasmine Paolini

Das ist nun wirklich keine Überraschung. Denn das Timing von Fotograf Ray Giubilo war einfach perfekt. Jasmine Paolini so zu erwischen, dass die Italienerin exakt so durch die Bespannung blickt, dass ihre Augen durch das Schlägerlogo durchscheinen, verdinent tatsächlich die höchste Auszeichnung durch die ITF.

Neben der großen Ehre durfte sich der Australier Giubilo auch über einen Betrag von 3.000.- US Dollar freuen.

Platz zwei ging an den Franzosen Loic Wacziak, der in der La Defense Arena in Paris Corentin Moutet preiswürdig fotografiert hat.

© Loic Wacziak Zweiter Platz: Corentin Moutet beim Paris-Indoor-Masters

Dritter wurde Zhong Zhi aus China, der sein prämiertes Bild bei einem Junioren-Event schoss.

© Zhong Zhi Dritter Platz: Augen auf den Münzwurf

Ausgesucht wurden die Preisträger von einer Jury, der ITF-Präsident David Haggerty, die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin Garbine Muguruza und der legendäre deutsche Fotograf Paul Zimmer angehörten.