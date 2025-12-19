Vom Tenniscourt aufs Tanzparkett: Fabio Fognini überzeugt bei "Bellando con le Stelle"

Fabio Fognini hat seine Tenniskarriere im Sommer beendet, steht allerdings weiterhin im Rampenlicht. Bei der italienischen Version von "Dancing Stars“ und ”Let's dance” hat er sich bis ins Finale getanzt.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 19:13 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini hat den Court mit dem Ballroom getauscht

Fabio Fognini verabschiedete sich 2025 mit einem denkwürdigen Match auf dem Centre Court von Wimbledon. Gegen Carlos Alcaraz, den zweifachen Titelverteidiger, kämpfte er sich bis in den entscheidenden fünften Satz, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben. Mit diesem Abschied nach 21 Jahren im Profitennis blickt Fognini auf eine beeindruckende Karriere voller spektakulärer Siege und unvergesslicher Momente zurück.

Neue Herausforderung auf dem Tanzparkett

Kaum hatte er sich vom Tennisschläger verabschiedet, stürzte sich Fognini in eine ganz neue Arena: den Ballroom der italienischen Tanzshow „Ballando con le Stelle“. Mit derselben Eleganz und Körperkontrolle, die ihn auf Sand und Hartplatz auszeichnete, beeindruckt er dabei aktuell Wochenende um Wochenende die Jury und das Publikum gleichermaßen. Mit seiner Performance sicherte er sich nun einen der heißbegehrten Plätze im Finale.

Kritik und Disziplin

Nach diesem Erfolg sprach Fognini backstage mit Tennislegende Adriano Panatta über seine Erfahrungen. Dabei verriet er, dass er in der Tanzshow deutlich mehr Kritik erfahren habe als auf dem Tennisplatz. Panatta lobte Fognini als einen der fünf besten italienischen Spieler aller Zeiten, merkte aber an, dass er auf dem Court manchmal „übertrieben“ und „etwas exzentrisch“ agiert habe. Fognini stimmte lachend zu und meinte, die Tanzshow habe ihm tatsächlich geholfen, etwas disziplinierter und strukturierter zu werden.

Italienischer Tennistraum vor Sinner

Vor der Ära Sinner prägte vor allem Fognini das italienische Herrentennis über Jahre. Insgesamt blickt er auf neun Einzeltitel und acht Doppel-Trophäen zurück. Als Höhepunkte gelten zweifellos die Siege bei den Turnieren in Stuttgart und Hamburg im Jahr 2013, der Triumph in Chile 2014, das Jahr 2018 mit gleich drei Titeln (darunter erstmals auf Hartplatz) und der Monte-Carlo-Masters-Sieg von 2019. Im Doppel erreichte Fognini 2015 zusammen mit Simone Bolelli den größten Erfolg seiner Karriere: den Sieg bei den Australian Open.

Ob Fognini auch den Sieg bei „Ballando con le Stelle“ holen wird, wird sich am Samstag, dem 30. Dezember, entscheiden.