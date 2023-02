Bildergalerie: Die Top-Liebespaare im Tenniszirkus

Dass sich im Tenniszirkus Pärchen bilden, liegt fast in der Natur der Sache: Schließlich sieht man sich ja zu vielen Anlässen im Jahr. Wir haben uns mal die Frage gestellt, welche Liebespaare das stärkste Mixed-Doppel stellen würden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2023, 00:56 Uhr

Man kennt sich, man sieht sich. Und irgendwann liebt man sich. Manchmal für immer, öfter für einen überschaubaren Zeitraum. Aber dass sich im Tenniszirkus romantische Allianzen bilden, das ist ein Fakt, der sich schon seit Jahrzehnten mit schönen Beispielen belegen lässt.

Was aber, wenn nun die Paare gegeneinander antreten würden? Mit anderen Worten: Welches Duo würde in einem Mixed-Wettbewerb am besten abschneiden? Das lässt sich natürlich nur hypothetisch prüfen. Und also haben wir einfach mal die jeweils besten Karriere-Platzierungen addiert und das Mittel gebildet. So sieht unsere Wertung aus ...

Platz 14: In Sydney bei den Olympischen Spielen 2000 war´s der Legende nach, als sich Roger Federer und Mirka Vavrinec im Grunde für immer versprochen haben. Damals waren beide noch aktive Profis. Der Maestro sollte es noch mehr als zwei Jahrzehnte lang Platz 13: Gar nicht mal so einfach (eigentlich unmöglich), das beste Ranking von Mariana Simionescu zu finden. Björn Borg jedenfalls hat es bekantlich auf Position eins geschafft. 1980 haben die beiden geheiratet, besonders lange hat die Ehe nicht gehal Platz 12: Kaum eine Beziehung ist besser dokumentiert als jene zwischen Matteo Berrettini und Ajla Tomljanovic (durch die Netflix-Serie "Break Point" nämlich). Auch wenn sie schon längst wieder Geschichte ist. Matteo: 6; Ajla: 33; Kombi: 19,5 Platz 11: Nicht nur der gemeinsame Wimbledon-Sieg im Mixed im Jahr 2011 hat Iveta Benesova und Jürgen Melzer über eine geraume Zeit verbunden. Jojo: 8; Iveta: 25; Kombi: 16,5 Platz 10: Ein Paar, das den Weg an den Traualtar nicht gefunden hat. Und dennoch für eine Zeitlang ziemlich glücklich durch den Tenniszirkus gereist ist. Vor allem auch wie hier 2016, als Stan Warinka die US Open gewonnen hat. Mit Donna Vekic in seiner Platz 9: Auch ein gemischtes Doppel, das sich auf dem Court für das richtige Leben gefunden hat. Und das seit geraumer Zeit ja auch im TV-Business fast Seite an Seite arbeitet. Die Tiroler Tennisgöttin Babsi Schett in erster Linie für Eurosport, Joshua Platz 7: Hach, war das herrlich, als Fabio Fognini 2015 in der Box von Flavia Pennetta deren Sieg bei den US Open mitgefeiert hat. Und wer hätte damals gedacht, dass sich die Familie so schnell vergrößern würde? Aktuell werden drei Kinder gezählt. Fa Platz 7: Natürlich hätten man bei Radek Stepanek guten Gewissens auch Martina Hingis als ehemalige Partnerin anführen können (was das Ranking massiv verbesert hätte), mit Nicole Vaidisova verbindet ihn dann aber doch mehr. Nämlich gleich zwei Ehesch Platz 6: Dominic Thiem hat bei den Franzosen ob seiner Auftritte in Roland Garros ohnehin einen Stein im Brett; während seiner Liaison mit Kristina Mladenovic sind ihm noch mehr Herzen zugeflogen. Domi: 3; Kristina: 10; Kombi: 6,5 Platz 4: Noch etwas für etwas ältere Tennisfreunde. Während Robert Seguso an der Seite von Ken Flach die Doppelszene aufgemischt hat, spielte Carling Bassett ziemlich erfolgreich auf der WTA-Tour. Bob: 1 (im Doppel); Carling: 8; Kombi: 4,5 Platz 4: Verliebt, verlobt, verheiratet. Und jetzt auch schon Eltern einer Tochter. What´s not t like about Gael Monfils und Elina Svitolina? Gael: 6; Elina: 3; Kombi: 4,5 Platz 3. Gemeinsam hat man Grigor Dimitrov und Maria Sharapova in der Öffentlichkeit eher selten gesehen, dass es eine langjährige Liaison der beiden gab, ist natürlich unbestritten. Mittlerweile hat sich vor allem Maria anders orientiert. Und hat ihr Platz 2: Das erste Traumpaar des Tennissports der Neuzeit: Chris Evert und Jimmy Connors. Alleine: Es ward nicht von Dauer. Deshalb auch nur die Silbermedaille. Jimbo: 1; Chrissie: 1; Kombi: 1 Platz 1. So richtig zueinander gefunden haben Stefanie Graf und Andre Agassi erst in der ganz späten Karriere-Phase des legendären US-Amerikaners. Wurscht. Neugierig wäre man gewesen, wenn eines der beiden Kinder sich im Tennis versucht hätte. Aber: a