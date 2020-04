Bildergalerie: Die Wimbledon-Siegerinnen seit 2010

Keine Wimbledon-Siegerin 2020 - seit Mittwochabend steht es fest, dass das prestigeträchtigste Tennisturnier in diesem Jahr nicht ausgetragen wird. Wir sehen uns dennoch gerne noch einmal die Gewinnerinnen des abgelaufenen Jahrzehnts an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2020, 10:58 Uhr

© Getty Images 2018: Angelique Kerber ist nun auch in Wimbledon Steffi-Graf-Nachfolgerin; 6:3, 6:3 der Finalsieg gegen Serena Williams

Was mit Serena Williams 2010 begonnen hat, hätte gut und gerne auch zweimal mit Serena zu Ende gehen können - alleine, da hatten zunächst Angelique Kerber und im vergangenen Jahr Simona Halep in den jeweiligen Wimbledon-Endspielen andere Ideen. Dennoch war die 23-malige Major-Siegerin während er abgelaufenen Dekade die bestimmende Spielerin an der Church Road. Wenn auch nicht die einzige, die den Titel öfter als einmal geholt hat.

Und bitte ...

