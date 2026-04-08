Billie Jean King-Cup: 1:1 gegen Schweden - Deutschland unter Druck

Nach der Niederlage gegen Portugal wurde das Duell der deutschen Tennisdamen gegen Schweden beim Billie Jean King-Cup vor dem entscheidenden Doppel beim Stand von 1:1 vertagt.

von SID/Redaktion

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 23:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ella Seidel sorgte gegen Schweden für den Ausgleich.

Der Wiederaufstieg im Billie Jean King Cup ist für die deutschen Tennisfrauen bereits in weite Ferne gerückt. In Oeiras/Portugal verlor die unerfahrene Auswahl von Teamchef Torben Beltz zum Auftakt gegen die Gastgeberinnen mit 1:2. Beim anschließend ausgetragenen Duell mit Schweden steht es nach den zwei Einzeln 1:1. Die Entscheidung fällt im Doppel am Donnerstag, Deutschland steht dann gehörig unter Druck.

Dabei hatte es nach der Regenunterbrechung vom Dienstag, die für den "Doppelspieltag" gesorgt hatte, gegen Portugal zunächst gut ausgesehen. Noma Noha Akugue gewann ihr Match gegen Matilde Jorge mit 6:4, 7:5. Es folgte jedoch eine überraschende Niederlage der deutschen Topspielerin Ella Seidel, die sich Francisca Jorge mit 2:6, 5:7 geschlagen geben musste. Die Entscheidung fiel im Doppel - dort verloren Noha Akugue und Tessa Brockmann gegen die portugiesischen Jorge-Schwestern mit 1:6, 5:7.

Seidel gleicht gegen Schweden aus

Gegen Schweden unterlag Akugue dann in zwei Sätzen gegen Caijsa Wilda Hennemann. Seidel, in Abwesenheit der verletzten Eva Lys Deutschlands Anführerin, wendete die nächste Niederlage aber durch ein klares 6:1, 6:3 gegen Kajsa Rinaldo Persson ab. Nach dem entscheidenden Doppel gegen Schweden steht für die DTB-Auswahl am Donnerstag auch noch das letzte Vorrundenduell mit Dänemark an.

Nur der Gruppensieger wahrt seine Chance auf einen von drei Plätzen in den Playoffs im Herbst. Im Negativfall droht der Absturz in die Regionalgruppe II.