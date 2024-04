Billie Jean King Cup: Deutschland qualifiziert sich für die Finalrunde

Die deutschen Tenisspielerinnen haben in Sao Paolo gegen das brasilianische Team die Oberhand behalten und stehen nun in der Finalrunde des Billie Jean King Cups. Laura Siegemund holte das entscheidende Match zum 3:1-Sieg für das Deutsche Porsche Team.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 08:47 Uhr

© Getty Images

Das deutsche Team führte bereits mit 2:0 gegen das brasilianische Team nach dem ersten Tag bei den Billie Jean King Cup-Qualifiers. Danach war es Zeit für Anna-Lena Friedsam in dem Hexenkessel von Sao Paolo aufzuschlagen. Sie trat gegen die Weltranglistendreizehnte Beatriz Haddad Maia an. Den ersten Satz konnte Friedsam noch für sich entscheiden, doch Maia legte im zweiten Satz zu und sicherte sich den Sieg und ersten Punkt für Brasilien mit 5:7, 6:0 und 6:1.

Danach schlug Laura Siegemund erneut auf. Sie blieb mental stark und holte vor 10.000 Zuschauern mit einem 6:1, 2:6, 6:3 gegen Carolina Alves den entscheidenden Punkt zum 3:1-Endstand. "Bei der Laura war es ein absoluter Hexenkessel. Den ersten Satz hat sie trotzdem dominiert, dann aber passiver gespielt. Im dritten Satz war sie mental stark und hat so das Match gewonnen, was wir uns nach dieser Woche wirklich verdient haben", sagte Teamchef Schüttler. Dadurch qualifizierte sich das Deutsche Team direkt für die Finals und das Doppel entfiel. Angelique Kerber, die für das Doppel eingeplant war, kam somit bei ihrer Rückkehr ins DTB-Team nach ihrer Babypause nicht mehr zum Einsatz.

"Die Finals sind noch lange hin, wir freuen uns jetzt erst einmal, hier gewonnen zu haben", sagte Rainer Schüttler mit Blick auf die Endrunde in Sevilla vom 12. bis 17. November: "Wir schauen in ein paar Monaten, was da auf uns zukommt. Es ist immer alles möglich."