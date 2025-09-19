Billie Jean King Cup: Finale! Italien greift erneut nach dem Titel

Italien trennt beim Billie Jean King Cup nur mehr ein Sieg von der erfolgreichen Titelverteidigung. Jasmine Paolini und Co. zogen am Freitag durch einen hartumkämpften 2:1-Erfolg über die Ukraine ins Endspiel ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.09.2025, 18:13 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini führte Italien ins Finale

Italien greift beim Billie Jean King Cup erneut nach dem Titel! Die Südeuropäerinnen setzten sich am Freitag gegen die Ukraine knapp mit 2:1 durch und kämpfen am Sonntag im chinesischen Shenzhen damit um den Turniersieg.

Gegen die Ukraine mussten die Italienerinnen ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis stellen. Nachdem Marta Kostyuk den Außenseiter durch einen klaren 6:2 und 6:3-Erfolg über Elisabetta Cocciaretto in Führung gebracht hatte, fehlten Elina Svitolina im zweiten Einzel gegen Jasmine Paolini beim Stand von 6:3 und 4:2 nur mehr zwei Spiele zum Sieg. Die zweifache Grand-Slam-Finalistin zog jedoch den Kopf aus der Schlinge und siegte nach knapp 2:30 Stunden mit 3;6, 6:4 und 6:4.

Italien im Finale gegen USA oder Großbritannien

Das alles entscheidende Doppel zwischen Sara Errani/Paolini und Lyudmyla Kichenok/Koytuk war dann eine klare Angelegenheit für die Italienerinnen. Nach nur 81 Minuten Spielminuten verwandelte das favorisierte Duo seinen zweiten Matchball zum 6:2 und 6:3-Erfolg.

Im Finale bekommt es der Titelverteidiger, der schon im Viertelfinale gegen China große Probleme gehabt hatte, mit den USA oder Großbritannien zu tun. Der zweite Finalteilnehmer des Billie Jean King Cup wird am Samstag ermittelt.