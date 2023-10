Billie Jean King Cup: Finals ohne die Top 4

Die Team-Nominierungen für die Billie Jean King Cup Finals sind raus - aus den Top 5 wird jedoch nur Elena Rybakina in Sevilla aufschlagen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.10.2023, 23:50 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina

Ob's an der knappen Terminplanung liegt? Erst am 5. November enden in Cancun/Mexiko die WTA Finals in 2023, bereits zwei Tage später starten in Sevilla/Spanien die Finals des Billie Jean King Cups. Heißt: Die Topleute hätten nur einen Tag für Flug und Zeitumstellung, bis sie wieder aufschlagen müssten - wohl auch ein Grund, warum einige ihre Teilnahme beim BJKC absagten.

So fehlen beim US-Team mit Coco Gauff und Jessica Pegula gleich zwei Spielerinnen aus den Top 5, die die USA freilich zum Topfavoriten gemacht hätten. Wobei man sagen muss, dass die Amerikanerinnen mit Madison Keys, der wiedererstarkten Sofia Kenin, Danielle Collins, Sloane Stephens und Taylor Townsend auch so zum Favoritinnenkreis gehören.

Polen indes weniger: Auch die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek sieht von einer Reise nach Sevilla ab, Magda Linette und Magdalena Frech müssen hier die Kohlen aus dem Feuer holen. Ach ja: Die Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka, ist auch nicht dabei - was allerdings daran liegt, dass Belarus nicht am Start ist.

Somit ist Elena Rybakina die beste Akteurin, die mit Kasachstan um den Titel spielen will. Titelverteidiger Schweiz (mit Belinda Bencic) sollte hier etwas dagegen haben, auch die Tschechinnen mit Wimbledonsiegerin Marekta Vondrousova und Paris-Finalistin Karolina Muchova wollen ein Wörtchen mitreden. Für die immer starken Französinnen ist Carolin Garcia als Top-Frau nominiert.

Und Team Deutschland? Nimmt eine klare Außenseiterrolle ein: Tatjana Maria ist aktuell die einzige Spielerin unter den Topn 100 für das DTB-Team, das mit Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lys und Jule Niemeier unverändert zum Frühjahr auftritt.

