Billie Jean King Cup: Iga Swiatek verzichtet auf Einsatz für Polen

Nach ihrem enttäuschenden Saisonstart verzichtet Iga Swiatek auf die Zwischenrunde im Billie Jean King Cup in Gliwice. Die ehemalige Weltranglistenerste begründet ihre Entscheidung auch mit mentaler Erschöpfung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 17:46 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek benötigt eine Pause

Nach ihrem frühen Aus in Miami wird Iga Swiatek dem polnischen Team in der Zwischenrunde des Billie Jean King Cup nicht zur Verfügung stehen. Das teilte die sechsfache Grand-Slam-Siegerin am Samstag auf Instagram mit. Die Polinnen, die nun von Magda Linette angeführt werden, treffen am 10. und 11. April im Kampf um ein Finalticket zuhause in Gliwice auf die Ukraine.

“Das ist keine leichte Entscheidung für mich, da das Spielen in Polen für mich schon immer eine besondere Bedeutung hatte und immer noch hat. Ich weiß, dass sich viele von euch darauf gefreut haben, mich auf dem Platz zu sehen”, wandte sich Swiatek an ihre Fans. Sie hoffe auf Verständnis für ihre Entscheidung.

Swiatek trennte sich von Fissette

Swiatek blickt auf einen schwachen Saisonstart zurück und trennte sich unlängst von Trainer Wim Fissette. “Die letzte Zeit war für mich sehr anstrengend, sowohl sportlich als auch aufgrund der Veränderungen in meinem Umfeld. Ich habe das Gefühl, dass ich eine Auszeit brauche, um bestimmte Dinge zu ordnen und mich auf ruhige, qualitativ hochwertige Arbeit zu konzentrieren", erklärte die 24-Jährige.

In der kommenden Woche wird Swiatek, die 2026 noch keinen Titel gewann, in der Weltrangliste nur mehr auf Rang vier liegen. Ihre Tour-Rückkehr ist beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart (13. bis 19. April) geplant, wo Swiatek erstmals in der laufenden Saison auf ihrem Lieblingsbelag Sand aufschlagen wird.