Billie Jean King Cup: Laura Siegemund gibt sich kämpferisch

Laura Siegemund will mit dem Porsche Team Deutschland am 12. und 13. April auswärts in Brasilien bestehen. Die 36-Jährige kann durch ihre Qualitäten im Einzel und Doppel enorm wichtig werden. Im DTB-Interview gibt sie Einblicke in die bisherige Woche in São Paulo.

von PM

zuletzt bearbeitet: 10.04.2024, 22:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Zamara/Zimmer Laura Siegemund beim Training vor dem Billie Jean King Cup

Laura, ihr seid seit vergangenem Sonntag in São Paulo. Wie waren die Tage bisher?

„Wenn wir in unserem Team zusammenkommen, ist es immer sehr schnell harmonisch – wir haben eine super Truppe, in der alle Bock auf die gemeinsame Woche haben. Da braucht es keine Eingewöhnungszeit.“

Wie sehen die Vorbereitungen auf dem Platz aus?

„Wir haben vom ersten Training an konzentriert gearbeitet. Egal in welcher Konstellation sind das immer gute Einheiten. Man musste sich zwar etwas an die Bedingungen hier gewöhnen, weil der Platz anfangs wirklich nicht gut war. Aber das ist jetzt besser geworden.“

Am Wochenende sind vier Spielerinnen dabei, die auch 2023 beim Heimsieg gegen Brasilien im Team waren. Ist das ein Vorteil für euch?

„Natürlich ist es gut, mit diesem Team bereits die positive Erfahrung zu haben, Brasilien schlagen zu können. Aber es geht immer wieder bei null los und uns erwartet hier auswärts wieder eine schwere Aufgabe. Wir können uns nicht auf den Lorbeeren vom letzten Jahr ausruhen, sondern müssen wieder voll da sein.“

Vor allem, weil die Fans dieses Mal auch nicht auf eurer Seite sein werden.

„Genau! Jetzt haben die Brasilianerinnen den Heimvorteil. Wir müssen damit rechnen, dass hier 10.000 Zuschauer deinen Doppelfehler beklatschen. Das wird eine mentale Herausforderung für uns, auf die wir aber vorbereitet sein werden.“

Wann hast du das letzte Mal in so einer Atmosphäre gespielt?

„Ich kenne die brasilianischen Fans, ich habe sie bei Turnieren auf der Tour in der Vergangenheit schon miterlebt. Sie sind einfach ein krasses Publikum, ab und an auch mal an der Grenze zum Unsportlichen.“

Bei keinem anderen Wettbewerb kommt es so zum Tragen, dass du eine erfahrene Einzel- und Doppelspielerin bist. Was bedeutet das für deine Rolle im Porsche Team Deutschland?

„Klar, ich bin vielseitig einsetzbar. Vor allem im Doppel wird von mir erwartet, dass ich das Spiel leite. Auch für ein mögliches Einzel bin ich bereit. Aber am Ende entscheiden die Trainer darüber, wer am Wochenende spielt.“

Du bist zum neunten Mal dabei. Gibt es besondere Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind?

„Natürlich gibt es schöne Erinnerungen. Dazu gehört auf jeden Fall der Heimsieg gegen Brasilien oder der Klassenerhalt gegen Kroatien 2022. Aber wenn ich an den Billie Jean King Cup denke, dann kommt mir eher die besondere Stimmung in unserem Team in den Kopf, die wir über die Woche haben. Weil es einfach Spaß macht, in dieser Mannschaft zu sein. Das ist eine coole Abwechslung zum Touralltag.“

Wie macht sich der Unterschied zur Tour noch bemerkbar?

„Man muss sich anpassen, was auch mal nicht schlecht ist. Ich bin sonst mit einem recht kleinen Team und oft nur mit meinem Trainer unterwegs. Da ist alles auf dich abgestimmt. Bei Teamwettbewerben muss man flexibler sein, ist aber auch viel eingebundener. Im Team gehen wir gemeinsam essen und bekommen andere Impulse. Ich finde das sehr erfrischend.“

Mit den Olympischen Spielen in Paris steht dieses Jahr noch ein weiteres großes Highlight an, bei dem ihr für Deutschland spielt. Ist das für dich auch ein Ziel, da wieder dabei zu sein?

„Ich habe mich mit den Olympischen Spielen noch nicht viel beschäftigt und konzentriere mich eher auf die nächsten Turniere. Natürlich gehe ich davon aus, dass ich im Doppel qualifiziert bin. Aber ganz sicher kann man das zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen.“

Du wärst zum dritten Mal dabei.

„Ja, das ist für mich ganz besonders. Vor allem, weil ich nach den letzten Olympischen Spielen in Tokio direkt eine Knie-OP hatte. Ich wusste nach dem Ausscheiden, das ich für lange Zeit erst einmal kein Tennis spielen werde und Olympia 2024 schien sehr weit weg. Dass meine Teilnahme drei Jahre danach sowohl im Einzel als auch im Doppel möglich ist, ist sehr speziell für mich!“

Danke für das Gespräch und viel Erfolg gegen Brasilien.

Die Billie Jean King Cup-Partie zwischen Deutschland und Brasilien findet am 12. und 13. April 2024 in São Paulo statt. Gespielt wird auf Sand in der Arena Ginásio Ibirapuera. Die Siegermannschaft qualifiziert sich für die Endrunde, die im November erneut in Sevilla stattfindet. Das Verliererteam muss in den Play-Offs um den Verbleib in der Weltgruppe kämpfen.

Start der Matches ist am Freitag um 23:30 Uhr deutscher Zeit. Samstag wird bereits ab 20:00 Uhr (deutscher Zeit) gespielt. Die Matches werden live auf Tennis Channel übertragen.