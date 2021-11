Billie Jean King Cup: Pavlyuchenkova führt Russland ins Halbfinale

Die russischen Tennisspielerinnen haben als erstes Team das Halbfinale des Billie Jean King Cup in Prag erreicht und Titelverteidiger Frankreich ausgeschaltet.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.11.2021, 17:56 Uhr

© Getty Images Anastasia Pavlyuchenkova hat die Russinnen in das Halbfinale in Prag geführt

Ihnen reichte am Mittwoch der Punktgewinn durch das 5:7, 6:4, 6:2 von Anastasia Pavlyuchenkova gegen Alize Cornet, um als Siegerinnen der Gruppe A in die K.o.-Spiele am Freitag einzuziehen.

Die deutsche Mannschaft um Angelique Kerber ist nach zwei Niederlagen gegen Tschechien (1:2) und die Schweiz (0:3) in Gruppe D bereits ausgeschieden. Das Finale des wichtigsten Team-Wettbewerbs im Frauentennis, der in diesem Jahr erstmals als Finalturnier mit zwölf Mannschaften innerhalb einer Woche ausgetragen wird, steigt am Samstag.