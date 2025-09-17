Billie Jean King Cup: Svitolina und Kostyuk bringen die Ukraine ins Halbfinale

Die Ukraine hat nach Titelverteidiger Italien als zweites Team das Halbfinale der Endrunde des Billie Jean King Cups 2025 in Shenzhen erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2025, 15:58 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina hat Paula Badosa in einem engen Match besiegt

Marta Kostyuk und Elina Svitolina geben auf dem Papier ein sehr gutes Team ab. Und haben dies auch im Viertelfinale der Endrunde im Billie Jean King Cup in Shenzhen unter Beweis gestellt. Kostyuk besiegte im ersten Einzel Jessica Bouzas Maneiro aus dem spanischen Team mit 7:6 (3) und 6:2. Im Anschluss gewann Svitolina im Spitzenspiel gegen Paula Badosa mit 5:7, 6:2 und 7:5.

Bereits gestern hatten die Titelverteidigerinnen aus Italien nach hartem Kampf gegen die Gastgeber aus China die Vorschlussrunde erreicht. Jasmine Paolini musste dabei gegen Xinyu Wang ebenso über drei Sätze gehen wie zuvor Elisabetta Cocciaretto gegen Yue Yuan.

Die weiteren Matches der Runde der letzten acht bestreiten Kasachstan gegen die USA und Japan gegen Großbritannien.