Bitter! Dominic Thiem fünf Wochen mit Schiene!

Dominic Thiem muss aufgrund seiner Verletzung am Handgelenk für die nächsten fünf Wochen eine Schiene über seinem rechten Handgelenk tragen. Erst dann kann der Österreicher wieder an aktiven Tennissport denken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2021, 18:16 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Dominic Thiem am Dienstag bei den Mallorca Championships

Die Nachricht kam später als gedacht. Und sie kam nicht so erfreulich wie erhofft. Den wie Dominic Thiem via Instagram bekanntgab, wird er für die nächsten fünf Wochen eine Schiene über seinem verletzten rechten Handgelenk tragen müssen. Das bedeutet, dass Thiem für die geplanten Starts in Hamburg, in Gstaad und auch für das Turnier in Kitzbühel ausfällt. Für Letzteres hatte Österreichs Nummer eins zwar noch nicht genannt, aufgrund der Absage für Olympia war ein Start in der Gamsstadt aber möglich geworden.

Thiem hatte sich in seinem Zweitrunden-Match bei den Mallorca Championships gegen Adrian Mannarino beim Stand von 5:2 ohne Sturz und Fremdeinwirkung am Handgelenk verletzt. Er habe bei einem Vorhandschlag ein Knacksen gehört, an ein Weiterspielen war nicht zu denken. Damit setzt sich die schwierige Saison des regierenden US-Open-Champions fort. Denn nach seinem Ausscheiden beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai hatte sich Thiem schon einmal eine längere Pause genommen, damals zwickte das Knie.

Aus österreichischer Sicht bedeutet dies, dass Dennis Novak der einzige Vertreter bei diesjährigen Wimbledon-Turnier sein wird. Novak war nach der Absage von rafael Nadal ins Hauptfeld gerutscht. Sebastian Ofner ist im Qualifikations-Finale ausgeschieden. Mit dem Rückzug von Thiem aus Wimbledon verschiebt sich aber auch die Gesetztenliste: So rückt Alexander Zverev auf Position vier hinter Novak Djokovic, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas. Für den Deutschen nicht ungünstig - könnte er dadurch doch erst frühestens im Halbfinale auf Djokovic treffen.