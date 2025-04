tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open 2025: Thiem überrascht als Ehrengast auf dem Platz

Dominic Thiem ist zwar nicht mehr aktiv auf der Tour unterwegs, ganz ohne Tennis geht’s für ihn aber trotzdem nicht. In München zeigte sich der Österreicher als entspannter Zuschauer – und als begeisterter Fan der jungen Generation.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 21:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bei den BMW Open

Der ehemalige Weltranglistendritte reiste am Dienstag nach München, wo er bei den BMW Open by bitpanda die Münze beim Erstrundenmatch des Titelverteidigers Jan-Lennard Struff warf. Immerhin ist er dort heuer auch als Markenbotschafter unterwegs. Anschließend setzte sich der 17-fache Tour-Champion an den Rand des Courts und genoss in der Sonne das Geschehen beim traditionsreichen Sandplatzturnier.

Gegenüber der ATP äußerte sich der Österreicher über seine neue Rolle als Ex-Profi: „Ich genieße meinen Ruhestand. Es ist schön.“ Auch wenn der 31-jährige Wiener mittlerweile in ganz anderen Bereichen aktiv ist, werde er dem Tennis „immer treu bleiben“, wie er betonte. Besonders gefalle ihm, den Sport einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben – ganz entspannt von der Zuschauertribüne aus.

Ein verbessertes Verhältnis zum Tennissport nach dem Karriereaus

Dieses neue Zuschauerleben führte Thiem dazu, auch das spektakuläre Match des 17-jährigen Diego Dedura-Palomero zu verfolgen. Der Berliner ist der erste Spieler, der 2008 oder später geboren wurde und ein Match auf der ATP-Tour bestritt. In seinem Debüt führte er gegen Denis Shapovalov mit 7:6(2), 3:0, als der Kanadier aufgab.

Auch wenn Thiem seine Beziehung zum Tennissport nach seinem Rücktritt als positiver erlebt – schließlich kann er den Sport nun auf eine neue, entspannte Weise genießen –, gibt es dennoch etwas, das er vermisst: „Ich vermisse das Gefühl nach einem großen Sieg oder einem Turniersieg“, erklärte der 31-Jährige. „Das sind die Momente, die unbezahlbar sind – und die nie wiederkommen werden.“

Thiem über Mensik und Fonseca: „Sie sind fantastisch. Ich liebe es, ihnen zuzusehen.“

Solche besonderen Momente erleben derzeit vor allem zwei Jungstars der Szene: João Fonseca und Jakub Mensik. Fonseca triumphierte kürzlich in Buenos Aires, Mensik gewann das Masters in Miami. Für Thiem steht außer Frage, dass diese beiden zu den kommenden Top-Stars der neuen Generation gehören werden.

„Mensik und Fonseca könnte ich jede Woche im Fernsehen sehen – aber es ist auch spannend, jemanden zum ersten Mal live zu erleben“, schwärmte der Österreicher. Wer weiß – vielleicht sieht man Dominic Thiem künftig öfter als Ehrengast bei Turnieren der ATP-Tour?