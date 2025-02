Boris Becker: Bin fast acht Zentimeter kleiner geworden

Tennisstar Boris Becker war einer der Teilnehmer der Netflix-Show Bear Hunt. Dort erklärte er, durch seine vielen Verletzungen und Operationen im Laufe der Zeit einiges an Körpergröße verloren zu haben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.02.2025, 08:11 Uhr

Über die Verletzungshistorie von Boris Becker kam man als Tennisfan in den vergangenen nicht vorbei. Teils erschreckend die Bilder, die Becker beim Laufen zeigten - vor allem Hüfte und Sprunggelenk hatten arg gelitten unter dem körperbetonten Spiel des dreifachen Wimbledonsiegers. Stichwort: Becker-Hecht.

Becker hatte diverse Operationen hinter sich bringen müssen, und die haben ihre Spuren hinterlassen. “Man kann es jetzt nicht sehen, aber ich war sehr, sehr stark. Und ich war größer. Ich war etwa 1,93 Meter groß. Jetzt bin ich wegen meiner Hüft-, Knie- und Knöcheloperationen nur noch 1,85 Meter groß. Das schränkt einen ein. Ich habe fast acht Zentimeter verloren und einen hohen Preis dafür bezahlt”, sagte Becker einem Bericht von sport1.de zufolge.

Und zwar in der Netflix-Show Bear Hunt des Überlebenskünstlers Bear Grylls. Dort stellen sich Prominente einer “Jagt” von Grylls. Neben Becker ist hier unter anderem Spice Girl Mel B dabei.

Becker steigt aus Bear Hunt aus

Wobei Becker schon früh das Handtuch werfen musste, er hatte sich bereits am ersten Tag der Show das Knie verdreht. “Boris ist nach Jahren des Tennisspielens, wie nicht anders zu erwarten, von Verletzungen gezeichnet, so dass seine Beweglichkeit beeinträchtigt war. Er hat sich das Knie verdreht und wir wollten nicht riskieren, dass er noch mehr Schaden anrichtet, also wurde er rausgeschickt, was wirklich schade war”, berichtete Executive Producer Ben Mitchell gegenüber der britischen Klatschzeitung The Sun.

Ach ja: Becker ist nicht der erste Tennisprofi, der mit Bear Grylls drehte. Auch Roger Federer war schon mit dem Abenteurer in den Schweizer Bergen in Aktion.