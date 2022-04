Boris Becker - Fortsetzung des Prozesses neuerlich vertagt

Der Prozess gegen Boris Becker hat auch am heutigen Donnerstag kein Urteil gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2022, 18:32 Uhr

© Getty Images Die Entscheidung im Prozess von Boris Becker in London wurde auf Freitag vertagt

Boris Becker muss weiter auf sein Urteil warten. Auch am Donnerstag kam die Jury in London nicht zu einer Entscheidung. Becker wird unter anderem vorgeworfen, Vermögenswerte nicht wahrheitsgemäß angegeben zu haben. Nach mehrstündigen Beratungen ohne einstimmiges Urteil schickte Richterin Deborah Taylor die Geschworenen nach Hause. Bei einem Schuldspruch in allen Anklagepunkten droht dem dreimaligen Wimbledon-Champion eine Haftstrafe von bis zu sieben Jahren.

Becker war zum Prozess, der morgen fortgesetzt wird, in Begleitung seines Sohne Noah erschienen.