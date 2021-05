Boris Becker über Alexander Zverevs Chancen in Paris: "Habe ihn auf der Liste"

Boris Becker traut Alexander Zverev bei den French Open in Paris den Titelgewinn zu.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 15.05.2021, 15:05 Uhr

© Getty Images Boris Becker traut Alexander Zverev in Paris einiges zu

Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris (30. Mai bis 13. Juni) durchaus Chancen auf den Titel - das glaubt jedenfalls Boris Becker. "Es ist eine Frage von Kleinigkeiten, wie der Auslosung oder der Physis", sagte Becker im Eurosport-Interview: "Wie übersteht man die erste Runde, wer ist der erste hochgesetzte Gegner? All das spielt eine Rolle, aber ich habe ihn absolut auf der Liste, dass er Paris gewinnen kann."

Nadal auf Sand in Spanien deutlich zu schlagen, wie es Zverev zuletzt auf dem Weg zu seinem Turniersieg in Madrid gelungen war, "das kann nicht jeder", sagte Becker: "Danach auch Thiem und auch noch Berrettini, der eineinhalb Sätze fast wie ein Wahnsinniger gespielt hat. Da ist er cool geblieben." Den so ersehnten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier könne Zverev "schon riechen, schon schmecken - er kann es vielleicht auch schon hören".

Neben dem Turniersieg in Madrid schlug Zverev in der laufenden Sandplatzsaison bei drei Turnieren auf: In Monte Carlo setzte es im Achtelfinale eine Niederlage gegen David Goffin, in München war eine Runde später gegen Ilya Ivashka Schluss. Zuletzt revanchierte sich Rafael Nadal in Rom ebenfalls in der Runde der letzten Acht für die Niederlage in der spanischen Hauptstadt.