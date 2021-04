Boris Becker über Dominic Thiem - "Da ist jetzt das Umfeld gefragt"

Boris Becker hat sich im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball" über die Probleme von Dominic Thiem geäußert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2021, 11:25 Uhr

© Getty Images Boris Becker beim ATP Cup 2020

Eine Woche Training gönnt sich Dominic Thiem noch, dann gibt es beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid den Wiedereinstieg in den Tenniszirkus. Auf Asche. Und bei einem Event, bei dem Thiem schon zwei Mal das Finale erreicht hat. Das wäre bei der Ausgabe 2021 ein ziemlich anspruchsvolles Ziel - denn die großen Konkurrenten wie Novak Djokovic, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas oder Andrey Rublev stehen voll im Saft, haben sich auf Sand schon eingegroovet.

Mindestens zwei große Vorhaben hat Österreichs Nummer eins in der laufenden Tennissaison. Da wäre im Sommer ein guter Auftritt bei den Olympischen Spielen in Tokio (so diese denn tatsächlich stattfinden). Und natürlich der erste Sieg bei den French Open in Paris. Spätestens dort wird auch Boris Becker als Experte für den übertragenden TV-Sender Eurospport wieder ganz nah dran an Thiem sein. Im Podcast "Das Gelbe vom Ball" hat sich der dreimalige Wimbledon-Champion zur bislang eher durchwachsenen Spielzeit von Thiem geäußert.

Becker - Thiem braucht anderen Ansatz

"Da ist jetzt das Umfeld gefragt, das ihm klar machen muss: 'Junge, du bist einer der Topfavoriten in Paris.' Dominic ist mit 27 Jahren im besten Tennisalter, braucht aber einen anderen Ansatz, um mit Druck besser umgehen zu können," so Becker. Dieser Druck hätte eigentlich mit dem Gewinn der US Open 2020 abfallen sollen. Stattdessen hatte Thiem etwa in Dubai darüber geklagt, dass er mit der Bürde, als Grand-Slam-Champion und damit mindestens als Mitfavorit in ein Turnier zu gehen, zu kämpfen hat.

Boris Becker hätte eher einen anderen Effekt vermutet. "Wenn du dein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen hast, dann hast du doch Blut geleckt und bist heiß auf den nächsten Titel." Becker selbst hat bei den Majors insgesamt sechs Triumphe gefeiert, lediglich der Sieg in Roland Garros blieb ihm versagt. Dass dieser dem zweimaligem Finalisten Dominic Thiem zuzutrauen ist, steht außer Frage. Und ein wenig Zeit, um sich in Form zu bringen, hat er ja noch.