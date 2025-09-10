Boris Becker über Zeit in Haft: Ehefrau Lilian war der Anker

Boris Becker ist seit seiner Zeit im Gefängnis stets um Wiedergutmachung bemüht. Knapp drei Jahre nach seiner Entlassung veröffentlicht der ehemalige Wimbledonsieger nun ein Buch, in dem Becker Einblicke in die Haftzeit gewährt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2025, 11:34 Uhr

© Getty Images Boris becker gibt in seinem neuen Buch Einblicke in seine Zeit in Haft.

Im Buch „Inside“ berichtet Boris Becker sehr ausführlich über die Geschehnisse und den Alltag während seiner Zeit im Gefängnis. Besonders die Atmosphäre machte Becker dabei zu schaffen, der in den über 340 Seiten von „Schreien, die klingen, als würde jemand sterben“ berichtet. Der Alltag in Haft war geprägt von der Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Umgehen von Gefahren durch andere Häftlinge.

Einen besonderen Status durch seine Verdienste und Erfolge auf dem Court hatte Becker laut eigener Aussage nicht. Stattdessen ging es in den sieben Monaten bis zu vorzeitigen Entlassung lediglich „um das nackte Überleben“, so der ehemalige Tennisstar, der in der Haftzeit an Gewicht verlor.

Becker lebt heute in Mailand

Besonderer Halt war laut Becker in dieser schweren Phase seine heutige Ehefrau Lilian, zu der der der ehemalige Djokovic-Coach täglich den Kontakt hielt. Als „Anker“ bezeichnet der TV-Experte seine Partnerin, ebenso wie seine mittlerweile verstorbene Mutter. Kontakte in die Außnewelt, die Boris becker eine Perspektive gaben.

Diese Zeit liegt nun schon einige Jahre hinter Boris Becker, der mittlerweile mit seiner Frau Lilian in Mailand lebt. Doch bis heute denkt Boris Becker viel an seine Zeit in Haft, die ihn “nie ganz loslässt”.

Das Buch, das den Zeitraum ab dem Prozess beleuchtet, ist ein weiterer Versuch, um das eigene Image zu verbessern und den Menschen zu zeigen, dass die Haftzeit keine lockere Auszeit vom Alltag gewesen ist.