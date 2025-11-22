Boris Becker zum fünften Mal Vater

Tennis-Ikone Boris Becker freut sich über die Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.11.2025, 16:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Boris Becker mit seiner Frau Lilian.

"Welcome to the world", schrieb Becker an seinem 58. Geburtstag bei Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Bild, das seine Hand sowie die Hände seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro und des am Freitag neugeborenen Töchterchens zeigt. Für Becker ist es das fünfte Kind.

Der dreimalige Wimbledonsieger hat aus früheren Beziehungen drei Söhne und eine weitere Tochter. Seine Frau Lilian hatte der gebürtige Leimener im Vorjahr in Italien geheiratet. Zuletzt war er als Sky-Experte bei den ATP Finals in Turin im Einsatz.