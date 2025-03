Borna Coric mit drittem Titel in Folge wieder in die Top 100

Borna Coric hat in Zadar das dritte ATP-Challenger-Turnier in Folge gewonnen. Damit wird der Kroate wieder in die Top 100 der ATP-Weltrangliste einziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2025, 15:20 Uhr

© Getty Images Borna Coric siegt und siegt und siegt ...

Das letzte “Opfer” von Borna Coric war in Zadar der Franzose Valentn Royer. Coric gewann das Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Zadar mit 3:6, 6:2 und 6.3, feierte damit seinen dritten Challenger-Titel in Folge. Davor hatte der 28-Jährige in Lugano und Thionville triumphiert. Im Live-Ranking sprang der Kroate damit auf Position 98.

Was natürlich noch weit weg von dem ist, wo Borna Coric vor nicht allzu langer Zeit Stand. Das Karrierehoch liegt sogar bei Position zwölf. Und drei Titel hat Coric ja auch schon gewonnen. Den letzten und größten 2022 in Cincinnati.

Dass er wieder auf dem Weg der sportlichen Besserung ist, hatte Coric schon zu Beginn des Jahres beim United Cup angedeutet. Da gewann er gegen Félix Auger-Aliassime in drei Sätzen.