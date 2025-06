BOSS Open 2025: Heute gibt's Ami-Power und Jan-Lennard Struff im Angebot

Wir bieten Euch eine kleine Vorschau auf den Mittwoch bei den BOSS Open in Stuttgart. Jan-Lennard Struff wil mit einem Sieg über Jiri Lehecka ins Viertelfinale vordringen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.06.2025, 20:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Im zweiten Match des Tages greift Ben Shelton ins Geschehen bei den BOSS Open in Stuttgart ein. Der an Nummer drei gesetzte US-Amerikaner bekommt es mit dem 34-jährigen Pierre-Hugues Herbert zu tun. Shelton hat das deutlich druckvollere Spiel der beiden Akteure - harte Aufschläge und ein gutes Gespür für schnelle Ballwechsel sind ausgezeichnete Zutaten für einen Erfolg auf Rasen. Herbert wiederum weiß mit seinem Touch und seiner Doppel-Erfahrung genau, wie man Gegner auf dem grünen Belag ins Grübeln bringt.

Am Nachmittag – nicht vor 15 Uhr – wartet dann das Aufeinandertreffen zwischen Quentin Halys und Taylor Fritz. Der US-Boy geht als klare Nummer zwei im Turnier mit breiter Brust ins Rennen und hält praktisch alle Trümpfe in der Hand. Zumindest dann, wenn der 27-Jährige seine schwache Leistung bei den French Open wird ausblenden können. Den da setzte es eine bittere Auftaktniederlage gegen den Deutschen Daniel Altmaier.

Zum Abschluss des Tages heißt es: Bühne frei für die Achtelfinalpartie von Jan-Lennard Struff. Der Deutsche trifft auf Jiri Lehecka und will vor heimischem Publikum seinen Erfolg im Auftaktmatch bestätigen. In Runde eins zeigte Struff bereits, wie wohl er sich auf dem Rasen fühlt: druckvolles Aufschlagspiel, klare Körpersprache und ein insgesamt souveräner Auftritt. Die Bedingungen in Stuttgart kommen seinem Spiel spürbar entgegen – nicht umsonst stand der Warsteiner 2023 im Endspiel und 2019 im Halbfinale des 250er-Turniers. Gegen Lehecka, der zuletzt mit seiner Form zu kämpfen hatte, geht Struff eventuell sogar als leichter Favorit ins Match.

Hier der Spielplan am Mittwoch.