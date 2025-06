BOSS Open 2025: Justin Engel - Ohne Rasenerfahrung zum ersten Sieg

Was für ein Einstand: Justin Engel hat bei seinem allerersten Match auf Rasen direkt für Aufsehen gesorgt. Mit einer Wildcard ausgestattet, bezwang der 17-jährige Nürnberger bei den BOSS Open am Dienstagnachmittag den australischen Routinier James Duckworth in drei Sätzen – und ließ sich nach dem verwandelten Matchball überwältigt auf das satte Grün fallen. Der Centre Court auf dem Stuttgarter Weissenhof tobte, die Fans feierten den mutigen Auftritt des deutschen Nachwuchsspielers mit Standing Ovations.

von Florian Heer aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 11.06.2025, 09:54 Uhr

© Florian Heer Justin Engel lieferte in Stuttgart einen couragierten und abgeklärten Auftritt ab.

Dabei benötigte Engel zunächst eine gewisse Anlaufzeit, um bei seinem Debüt auf Rasen ins Spiel zu finden. Mit zunehmender Spieldauer wurde der Teenager immer selbstbewusster, lag im entscheidenden Satz jedoch mit einem Break 2:3 zurück und musste sogar wegen Schwindelgefühlen vom Turnierarzt behandelt werden. Engel fand aber erneut die Energie, um nach zwei Stunden und 30 Minuten sein Comeback gegen die Nummer 94 der Welt perfekt zu machen.

Vom Neckarcup nach Stuttgart

Noch in der Vorwoche hatte Engel beim Neckarcup ATP Challenger Tour Event in Bad Rappenau auf Sand gespielt. Nach seiner Niederlage in der ersten Runde im Kraichgau gegen den Argentinier Facundo Mena sollte die Vorbereitung auf sein erstes Rasenturnier auf Teppich erfolgen. Umso höher ist der couragierte und abgeklärte Auftritt in der baden-württembergischen Hauptstadt zu werten.

Unterstützt wurde Engel in Stuttgart dabei nicht nur vom lautstarken Publikum, sondern auch von prominenter Seite auf der Tribüne. Philipp Kohlschreiber betreute ihn als Coach, auch Ex-Davis-Cup-Spieler Carl-Uwe Steeb saß in der Box.

Ex-Stuttgart Champion Nadal als Vorbild

Engels Vorbild, Rafael Nadal, hatte 2015 selbst in Stuttgart auf Rasen triumphiert – eine Erinnerung, die dem jungen Franken womöglich zusätzlichen Antrieb gibt. Besonders beeindruckt ihn an Nadal die kämpferische Einstellung auf dem Platz und seine bescheidene Art abseits des Courts – Eigenschaften, die auch Engel selbst verkörpern möchte.

„Das ist mein erstes Rasenturnier und ich bin total stolz, es geschafft zu haben, so solide mitzuspielen“, sagte Engel nach dem Match. „Ohne die Fans wäre es nicht möglich gewesen. Ich bin echt dankbar, dass ich so unterstützt wurde und kann es kaum erwarten, die nächste Runde wieder vor so einem Publikum zu spielen.“

Die Chance dazu bekommt er am Donnerstag, wenn er in der zweiten Runde auf den US-Amerikaner Alex Michelsen trifft. Dieser rang zuvor den französischen Routinier Gael Monfils in drei Sätzen nieder. Ein weiteres Highlight also, für Engel und für die Fans in Stuttgart.

