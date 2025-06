BOSS Open 2025: Musetti, Paul und Tiafoe sagen Start ab

Lorenzo Musetti, Tommy Paul und Frances Tiafoe werden doch nicht bei den BOSS Open in Stuttgart aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.06.2025, 21:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Lorenzo Musetti kommt nicht nach Stuttgart

Lorenzo Musetti kämpft bei den French Open am Freitag im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz um sein erstes Grand-Slam-Finale. Die Nachricht, dass der Italiener seinen Start bei den BOSS Open in Stuttgart absagte, kommt demnach nicht sonderlich überraschend. Zumal in Baden-Württemberg ja auf Rasen gespielt wird.

Auch für Tommy Paul und Frances Tiafoe kommt das 250er-Turnier in Stuttgart zu früh. Die beiden US-Amerikaner, die in Paris jeweils im Viertelfinale verloren, zogen ihre Teilnahme am Mittwoch ebenfalls zurück. Am Donnerstag folgte dann noch die Absage von Matteo Berrettini. Nick Kyrgios hatte ja schon am Dienstag bekanntgegeben, die gesamte Rasensaison und damit auch die BOSS Open zu verpassen.

Stand jetzt wird in Stuttgart Lokalmatador Alexander Zverev topgesetzt sein. Ob der Weltranglistendritte nach seinem Viertelfinal-Aus bei den French Open aber auch tatsächlich an den Start gehen wird, ist fraglich.

Allenfalls von einem Start auszugehen ist bei Taylor Fritz und Ben Shelton. Die beiden US-Boys fühlen sich auf Rasen für gewöhnlich pudelwohl und gelten in Stuttgart als Topfavoriten auf den Turniersieg. Im Vorjahr holte Jack Draper, der diesmal nicht in Stuttgart aufschlagen wird, den Titel.