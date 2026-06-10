BOSS OPEN: Hanfmann scheitert nach drei Sätzen gegen Bellucci

Yannick Hanfmann ist in der zweiten Runde der BOSS Open ausgeschieden. Gegen den Italiener Mattia Bellucci unterlag beim ATP-250er-Turnier der Karlsruher mit 5:7, 7:6(4) und 2:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2026, 14:01 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann hat am Dienstag die erste Runde gegen US-Boy Kovacevic gewonnen.

Einen Tag nach seinem Erstrundenerfolg gegen Aleksandar Kovacevic beim ATP-250er-Turnier im Stuttgarter Weissenhof ist das Turnier für Yannick Hanfmann beendet. Eine Dreisatzniederlage gegen den Italiener Mattia Belucci, aktuell die Nummer 78 der Welt, beendet das Turnier für den Deutschen vorzeitig.

Trotz Breakchancen auf beiden Seiten, passierte im ersten Satz lange Zeit nichts Nennenswertes, was den Spielstand nachhaltig beeinflussen sollte. Beim Stand von 6:5 für den Italiener Bellucci ließ Hanfmann jedoch erneut zwei Breakmöglichkeiten zu. Konnte die erste Gefahr noch entschärft werden, so passierte es dann bei der zweiten Möglichkeit. Bellucci krallte sich mit dem ersten Break der Partie auch direkt den Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang fanden dann beiden Spieler wieder schnell ihren Aufschlagrhythmus. Doch wie schon im ersten Satz, wackelte Yannick Hanfmann erneut zum ungünstigen Zeitpunkt. Beim Stand von 4:5 gab es den ersten Breakbälle des Satzes, der gleichzeitig Matchbälle für den Italiener bedeuteten. Doch der DTB-Profi konnte die Gefahr abwenden und so entschied der Tiebreak über den Satzausgang.

Hanfmann mit zu großer Hypothek in Satz drei

Der dritte Durchgang lief dann allerdings komplett gegen die den 59. des ATP-Rankings. Zwei verlorene Aufschlagspiele und der daraus folgende 1:5-Rückstand waren dann eine zu große Hypothek, um den Sprung in die Runde der letzten Acht doch noch zu schaffen,

Damit ist nur noch Jan-Lennard Struff aus deutscher Sicht am Weissenhof dabei. Struff spielt am heutigen Mittwoch gegen Alexander Bublik. Im Viertelfinale wartet auf den heutigen Hanfmann-Bezwinger der an Postion zwei gesetzte Taylor Fritz oder der spanische Youngster Martin Landaluce. Die beiden Kontrahenten spielen am Nachmittag den Viertelfinalteilnehmer aus, der dann gegen Mattia Bellucci um ein Halbfinalticket der BOSS OPEN 2026 spielen wird.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart