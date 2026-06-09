BOSS OPEN: Altmaier kann Struff und Hanfmann nicht ins Achtelfinale folgen

Zwei Siege, drei Niederlagen: Die deutschen Tennisprofis haben einen ordentlichen Auftakt auf dem Stuttgarter Rasen erlebt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 09.06.2026, 19:59 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier hat sich gegen Frances Tiafoe gut geschlagen

Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff erreichten beim ATP-Turnier in Schwaben das Achtelfinale, für Daniel Altmaier und die beiden Youngster Diego Dedura und Tom Gentzsch ist der Wettkampf hingegen bereits beendet.

Beim Start in die Rasensaison setzte sich der 34 Jahre alte Karlsruher Hanfmann gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) durch - allerdings erst mit dem vierten Matchball. In der Runde der letzten 16 trifft er nun auf den Italiener Mattia Bellucci. Struff zog wenig später nach.

Nach dem verdienten 6:2, 6:7 (5:7), 6:3 über den Kanadier Alexis Galarneau wartet nun ein Highlightmatch gegen den an Position drei gesetzten Kasachen Alexander Bublik auf den Warsteiner. Bei den French Open hatte Struff den damaligen Top-Ten-Spieler überraschend in der ersten Runde aus dem Turnier genommen. "Das war ein hartes Match, sehr, sehr eng. Ich bin froh, durch zu sein. Ich mag es auf Rasen, aber das erste Match ist immer schwierig", sagte Struff nach seinem Sieg über Galarneau.

Altmaier zeigte im Anschluss eine couragierte Leistung, gegen den an Position sechs gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe musste er sich aber letztlich mit 6:7 (3:7), 6:4, 4:6 geschlagen geben. Youngster Dedura (18) verlor gegen James Duckworth (Australien) 4:6, 3:6. Der 22 Jahre alte Gentzsch verpasste gegen den Australier Rinky Hijikata beim 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6 nur knapp eine Überraschung.

French-Open-Sieger Alexander Zverev hatte seinen Start angesichts der Belastungen der vergangenen Tage abgesagt - Hanfmann und Struff sind die einzigen verbliebenen Deutschen im Turnier.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart