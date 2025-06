BOSS OPEN 2025: Zverev gelingt Zweisatzsieg gegen Moutet

Alexander Zverev hat bei den BOSS OPEN sein erstes Match erfolgreich bestritten. Gegen den Franzosen Corentin Moutet siegte der im Turnier topgesetzte Deutsche 6:2, 7:6(7) und feiert damit einen gelungenen Auftakt in die Rasensaison.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 12.06.2025, 18:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev führt das Feld bei den BOSS OPEN in diesem Jahr an.

Hier gibt es das Match Re-Live im Ticker

Besser hätte der Start in das Turnier in Stuttgart für Alexander Zverev nicht laufen können. Direkt mit einem Break ging es in die erste Rasenpartie des Jahres. Gegner Corentin Moutet konnte diesen Rückstand im Anschluss zwar egalisieren, hatte in der Folge jedoch zu viele Probleme beim eigenen Serve. Alexander Zverev konnte beim Stand von 3:2 stattdessen drei Breakchancen des Franzosen abwehren, womit dem gebürtigen Hamburger eine Vorentscheidung zur Satzführung gelang.

Im zweiten Durchgang hielt Corentin Moutet für längere Zeit alles in der Reihe. Break und Re-Break in der Mitte des Satzes ließen den Tiebreak über ein vorzeitiges positives Ende für Alexander Zverev entscheiden. Einen Satzball konnte Alexander Zverev abwehren, anschließend jedoch nicht den ersten Matchball verwerten.Erst im zweiten Anlauf brachte die deutsche Nummer eins das Match ins Ziel.

Alexander Zverev durch Freilos erst heute am Start

Damit feiert Alexander Zverev nach 1:52 Stunde auf dem Court einen gelungenen Start in die Turnierwoche am Weissenhof. In der ersten Runde hatte der Weltranglistendritte als topgesetzter Spieler im Turnier ein Freilos erhalten.

Im Anschluss an das Match entscheidet sich nun, wer im Viertelfinale der Gegner sein wird. Sicher ist bereits, dass die US-Staatsbürgerschaft besitzen wird. Denn Brandon Nakashima und Learner Tien messen sich im letzten Duell des Tages um das letzte Viertelfinalticket auszuspielen.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart