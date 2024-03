Brasilianischer Youngster Joao Fonseca erreicht erstes Challenger-Finale

Joao Fonseca scheint den Übergang zum Männertennis ganz gut hinzubekommen. Der junge Brasilianer steht in Asuncion erstmals im Endspiel eines ATP-Challenger-Turniers.

© Getty Images Joao Fonseca spielt nun auch bei den Männern stark mit

Vor ein paar Wochen hat Joao Fonseca, im letzten Jahr noch weltbester Junior, in Rio de Janeiro die Zuschauer beim ATP-Tour-500-Turnier begeistert.In der aktuellen Woche legt der Teenager in Asuncion in Paraguay nach: Dort steht Fonseca nämlich nach einem 7:6 (5), 1:6 und 6:3 gegen Roman Andres Burruchaga erstmals im Endspiel eines Challengers. Bemerkenswert: In der Runde davor gegen Orlando Luz lag Fonseca schon mit Satz und Break zurück, schaffte noch ein Comeback.

Im Endspiel trifft Fonseca morgen auf einen Landsmann. Denn Gustavo Heide konnte sich im zweiten Halbfinale etwas überraschend gegen Turnierfavorit Juan Pablo Varillas durchsetzen.

Der Nachfolger Fonsecas an der Spitze der Junioren-Weltrangliste, Joel Schwärzler nämlich, greift heute in Antalya nach seinem ersten Titel auf der ITF-Tour.

