"Break Point": Netflix produziert zweite Staffel

Die Tennisfans dürfen sich auf eine weitere Staffel der Serie "Break Point" freuen. Das gab Netflix am Dienstag bekannt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.03.2023, 20:18 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz, Frances Tiafoe und Matteo Berrettini sind Teil der ersten Staffel

Die Protagonisten der ersten Staffel der Netflix-Serie "Break Point" werden sich mit Schrecken an die Australian Open erinnern. Kein einziger Spieler, der für die Dokumentation im Jahr 2022 begleitet worden war, kam beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres über das Achtelfinale hinaus. Zwischenzeitlich war in Melbourne daher sogar vom "Netflix-Fluch" die Rede.

Doch offenbar löste dieser Fluch bei den Spielern keine nachhaltigen Bedenken aus. Denn wie Netflix am Dienstag mitteilte, wird 2024 die zweite Staffel der Tennis-Dokumentation online gehen. "Wir freuen uns auf die unvorhersehbaren Wendungen in diesem Jahr", erklärte Brandon Riegg, Vice President für Unscripted und Documentary Series bei Netflix, in einer Aussendung.

Erste Anzeichen für eine zweite Staffel von "Break Point" hatte es bereits bei den Australian Open gegeben, als etwa Youngster Holger Rune von den Netflix-Kameras begleitet wurde. "Es ist gut für das Tennis. Es ist gut für uns Spieler. Und ich denke, wenn wir mehr Fans für den Sport gewinnen können, ist das besser. Ich bin einfach sehr positiv eingestellt", erklärte der Däne im Melbourne.

Im Januar waren fünf Folgen der ersten Staffel online gegangen. Beleuchtet wurden dabei unter anderem die Wege von Nick Kyrgios, Maria Sakkari, Taylor Fritz, Ons Jabeur und Felix Auger-Aliassime. Der zweite Teil der Premierenstaffel mit den Folgen sechs bis zehn wird ab Juni dieses Jahres abrufbar sein.