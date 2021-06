Buchtipp: 100 spannende Fragen aus der Welt des Tennis

Ihr habt noch Fragen rund um unseren Lieblingssport? Tennisexperte Christian Albrecht Barschel hat die Antworten!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2021, 17:40 Uhr

Von den größten Rivalitäten im Tennis bis hin zur Frage, woher der Begriff "Tennis" überhaupt stammt: Christian Albrecht "Albi" Barschel hat die 100 spannendsten Fragen rund ums Thema Tennis aufgegriffen. Und Barschel, ehemaliger tennisnet-Redakteur, wandelndes Statistik-Lexikon und Autor von Ein Jahr auf dem Court, gibt die Antworten gleich mit. Und vieles mehr: Der Tennisexperte präsentiert euch die kuriosesten und bizarrsten Geschichten aus der Tenniswelt.

Oder glaubt ihr etwa, schon allwissend zu sein? Dann machen wir doch mal den Test.

Was hat Anna Kournikova mit Poker zu tun?

Wieso und seit wann gibt es gelbe Tennisbälle (und keine weißen mehr)?

Welche Tennisspieler mussten schon mal ins Gefängnis?

Was ist ein „Golden Set“ - und welcher deutsche Spieler hat ihn mal geschafft?

Wieso sorgte ein Platzwart beim Turnier von Amelia Island für einen Skandal?

Warum trug Andre Agassi ein Toupet?

Wie knackte Agassi den Boris-Becker-Aufschlagcode?

Warum trägt man in Wimbledon weiße Klamotten?

Was ist ein Wooden Spoon?

Warum steckt ausgerechnet eine goldene Ananas auf dem Wimbledon-Pokal?

Na, habt ihr Antworten parat, am Ende sogar noch die richtigen? Oder sehen wir hier doch ein paar Fragezeichen in euren Augen? Dann heißt unser Tipp: zugreifen! Denn sind wir ehrlich: Ausgerechnet jetzt, vorm wichtigsten Tennisturnier der Welt in Wimbledon, sollten die großen Wissenslücken geklärt werden.

100 spannende Fragen aus der Welt des Tennis gibt‘s ab sofort beim Buchhändler eures Vertrauens zu kaufen sowie online bei Amazon, Thalia, Hugendubel und Co.