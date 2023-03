Buchtipp: Mit Patrik Kühnen den Tennissport noch mehr genießen

Patrik Kühnen, ehemaliger Davis-Cup-Champion und Kapitän mit und für Deutschland, hat mit dem Autor Felix Grewe ein lehrreiches und unterhaltsames Buch geschrieben: Enjoy Your Game - Warum Tennis das schönste Spiel des Lebens ist – und wie du immer gewinnst!“.

© Jürgen Hasenkopf Felix Grewe und Patrik Kühnen haben ihre Begeisterung für den Tennissport in ein Buch gepackt

In wenigen Tagen wird Patrik Kühnen beim MTTC Iphitos wieder seiner Arbeit als Turnierdirektor des traditionsreichen ATP-Tour-250-Turniers in München nachgehen. Die Herausforderung ist in diesem Jahr womöglich noch größer als in der Vergangenheit. Denn durch die Umstrukturierung des ATP-Kalenders wird eine Woche früher gespielt. Da muss Patrik Kühnen womöglich auf Dinge reagieren, die nicht in seiner Hand liegen. Stichwort: Wetterkapriolen.

Was Kühnen, der als Spieler mit Deutschland den Davis Cup gewinnen konnte und der Nationalmannschaft auch jahrelang als Kapitän vorgestanden hat, die Freude am Tennis nicht nehmen wird. Was auch für Felix Grewe gilt, ehemals Reporter für das tennisMAGAZIN und Pressesprecher beim Deutschen Tennis Bund.

Vorwort von Michael Stich

Diese Begeisterung für den Tennissport von Kühnen und Grewe hat sich nun in einem Buch manifestiert. Und der Titel, „Enjoy Your Game“, ist Programm! Grundsätzlich gilt ja: Tennis kann glücklich machen! Wären da nicht die Selbstzweifel, die Nervosität und die Angst vor Niederlagen, die Amateuren und Profis gleichermaßen das Spiel erschweren. Dabei kann es so einfach sein, mehr Spaß, Leichtigkeit und Lockerheit auf dem Court zu erleben.

Grewe und Kühnen navigieren die Leser durch alle Stationen, die die Reise eines Tennisspielers ausmachen. Sei es die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, die Wettkampfvorbereitung, aber auch der Umgang mit Niederlagen und Enttäuschungen.

© Neuer Sportverlag Enjoy Your Tennis erscheint Anfang April im Neuen Sportverlag

Adressiert ist das „Enjoy Your Game“, das mit einem Vorwort von Michael Stich ab Anfang April im Buchhandel erhältlich ist, an Profis wie auch an Amateurspieler. So wie Otto Waalkes einer ist. der hat für das Werk von Patrik Kühnen und Felix Grewe nur Lob übrig: „Ein Tennismatch hat höchstens fünf Sätze. Das Buch hat mehr. Und ich fand jeden so spannend wie einen Tiebreak.“