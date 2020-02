Buenos Aires: Schwartzman muss zurückziehen - Pedro Sousa und Ruud bestreiten Finale

Das Finale des ATP-250-Turniers von Buenos Aires lautet Pedro Sousa gegen Casper Ruud . Während sich Ruud gegen Juan Ignacio Londero in drei Sätzen behauptete, profitierte Sousa von einer Verletzung des topgesetzten Diego Schwartzman.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.02.2020, 20:40 Uhr

© Getty Images Diego Schwartzman

Schwartzman konnte sich von seiner Verletzung, die er sich in einem verrückten Viertelfinale gegen Pablo Cuevas zugezogen hatte, nicht rechtzeitig erholen und musste für das Halbfinale absagen. Somit steht der Portugiese Pedro Sousa, der nur als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, in seinem ersten ATP-Finale.

Schwartzman hingegen wird aufgrund eines kleinen Einrisses im Adduktorenbereich für zwei bis drei Wochen ausfallen und muss daher auch auf das in der kommenden Woche stattfindende ATP-500-Event in Rio de Janerio verzichten. Der Argentinier peilt eine Rückkehr beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres in Indian Wells an.

Im ersten Halbfinale mussten die argentinischen Fans zudem eine Niederlage ihres Landsmanns miterleben. Juan Ignacio Londero servierte gegen Casper Ruud beim Stand von 6:4 und 5:4 bereits auf den Matchgewinn, schlussendlich sollte sich aber der Norweger mit 4:6, 7:5 und 6:1 durchsetzen.