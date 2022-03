Carlos Alcaraz - Als Rückschläger schon jetzt Weltspitze

Mit Carlos Alcaraz und Rafael Nadal treffen im heutigen Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells (ab ca. 22:30 Uhr live bei Sky) zwei der besten Rückschläger auf der Tour aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2022, 08:09 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist als Rückschläger immer gefährlich

Da soll mal niemand sagen, dass Craig O´Shannessy, der Statistik-Guru der ATP, mit einer kleinen Stichprobe gearbeitet hat: O´Shannessy hat sich die Rückschlag-Daten von allen Spielern angesehen, die seit 2015 bis zum laufenden Turnier in Indian Wells mindestens 30 Matches auf der ATP-Tour bestritten haben. Also so ziemlich alle.

Und siehe da: Carlos Alcaraz zählt bereits jetzt zu den besten Return-Spielern der Szene. Auf Augenhöhe mit Rafael Nadal, gegen den er heute Abend (ab ca. 22:30 Uhr live bei Sky) um den Einzug in das Endspiel des ersten ATP-Masters-1000-Events des Jahres spielt. Nicht ausgeschlossen also, dass die Breaks auf dem eher langsamen Court im Stadium 1 des Tennis Paradise in größerer Anzahl auftreten werden.

Wie sieht es also konkret aus? Die folgende Tabelle spiegelt wider, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ab nach einem bestimmten Spielstand ein Break gelingt:

Spielstand 0:15 C. Alcaraz (51,8%) R. Nadal (51,2%) D. Schwartzman (50,0%) 0:30 C. Alcaraz (77,8%) R. Nadal (72,9%) D. Schwartzman (69,0%) 30:30 C. Alcaraz (38,5%9 R. Nadal (38,3%) D. Schwartzman (36,9%) 15:30 R. Nadal (58,7%) C. Alcaraz (57,8%) D. Schwartzman (55,1%) 15:40 R. Nadal (80,6%) C. Alcaraz (80,3%) M. Kecmanovic (80,3%) Einstand R. Nadal (40,5%) C. Alcaraz S. Korda (38,1%)

Bemerkenswert dabei neben anderen Dingen: Wenn die Aufschläger gegen Carlos Alcaraz mit 0:30 in Rückstand geraten, gewinnt der Spanier mehr als drei Viertel seiner Partien. Und das wird in den kommenden Jahren eher noch besser werden.