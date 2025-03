Carlos Alcaraz begeistert vom Padel-P1-Turnier in Miami

Nach seinem frühen Aus beim ATP-Masters-Turnier in Miami nutzte der vierfache Grand-Slam-Champion Carlos Alcaraz die Möglichkeit, seine erfolgreichen Landsleute zu unterstützen, die im Rahmen der Premier Padel Tour ebenfalls in der Metropole in Florida zugange sind.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.03.2025, 12:01 Uhr

© Getty Images Beim Padel-P1-Event in Miami war Carlos Alcaraz bei Autogramm- und Selfie-Jägern hoch im Kurs.

Als begeisterter Padel-Hobbyspieler hat sich Carlos Alcaraz schon lange geoutet. Um aber die Creme de la Creme in dieser Sportart aus der Nähe zu verfolgen, fehlte dem vierfachen Major-Champion in seinem straffen Terminkalender bislang die Zeit. Und so machte der Spanier nach seinem frühen Aus beim Masters-Turnier in Miami gegen den Belgier David Goffin aus der Not eine Tugend und schaute bei der Premier Padel Tour vorbei, die gerade ebenfalls in Form eines Turniers der Kategorie P1 in der Stadt Station macht.

Befragt nach seinem Zugang zu der Sportart, ließ der 21-jährige auf der Website der Tour verlauten: „Ehrlich gesagt liebe ich Padel wirklich. Ich spiele es, wann immer ich angesichts meines Wettkampfplans die Gelegenheit dazu habe. Es ist mein erstes Mal, dass ich live dabei bin und ich bin total aufgeregt. Ein Match live zu sehen ist einfach unglaublich.“

Auch die Zuschauer im Miami Beach Convention Center erfreuten sich an dem prominenten Gast und nutzten jede erdenkliche Pause beim Seitenwechsel, um den ehemaligen Weltranglistenersten für ein Autogramm oder Selfie abzupassen. Auch wenn Alcaraz in Miami nicht seine zweite Siegestrophäe in die Höhe stemmen durfte, weiß er zumindest die Titel beim Padel-Event in den Händen seiner iberischen Landsleute. Im Herrenfinale kommt es zum Aufeinandertreffen der spanisch/argentinischen Paarungen Lebron/Stupaczuk und Galan/Chingotto. Bei den Damen ist neben dem rein spanischen Duo Sanchez/Josemaria mit Triay/Brea ebenfalls ein spanisch/argentinisches Doppel im Endspiel.