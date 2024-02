Carlos Alcaraz: Das ist der Plan für die nächsten Tage

Für Carlos Alcaraz ist in den kommenden Tagen Regeneration angesagt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.02.2024, 07:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz verletzte sich in Rio de Janeiro

Nach seiner in Rio de Janeiro erlittenen Knöchelverletzung ist Carlos Alcaraz vorerst noch nicht auf den Tennisplatz zurückgekehrt. Dennoch scheint der Heilungsverlauf beim amtierenden Wimbledon-Champion ein positiver zu sein, wie Journalist José Morón aus dem Umfeld des Spaniers erfahren haben soll.

Demnach unterzog sich Alcaraz noch in Rio de Janeiro einigen Behandlungen, um die Entzündung in den Griff zu bekommen. Im Alltag trägt der Weltranglistenzweite darüber hinaus einen funktionellen Verband, der die Bänder im lädierten rechten Knöchel entlasten soll.

Alcaraz bestreitet Exhibition-Match gegen Nadal

Für Alcaraz steht am 3. März in Las Vegas ein Exhibition-Match gegen Rafael Nadal auf dem Programm. Der 20-jährige Iberer wird am Sonntag in die USA fliegen und sich anschließend auf den Showkampf mit seinem Landsmann vorbereiten.

Richtig ernst wird es für Alcaraz erst wieder beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells, wo er als Titelverteidiger an den Start gehen wird. Das Event in der kalifornischen Wüste findet vom 6. bis 17. März statt.